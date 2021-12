Gladbach-Schock: Matthias Ginter will nicht verlängern

Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach hat den Kampf um Matthias Ginter verloren. Der Nationalspieler hat seinen Abschied bei Instagram verkündet.

Schwerer Rückschlag für den Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Abwehrchef Matthias Ginter wird seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Das gab der deutsche Nationalspieler über seinen Instagram-Account bekannt.

Gladbach-Star Ginter geht nach fünf Jahren

Zu seiner Entscheidung schreibt Ginter: "Nach langen Überlegungen habe ich mich dazu entschieden, den im Sommer auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Nach fünf tollen Jahren bei Borussia Mönchengladbach fällt es mir sehr schwer diesen Schritt zu gehen, aber ich habe mich dazu entschlossen, für meine persönliche und berufliche Entwicklung nochmal einen anderen Weg in meiner Karriere einzuschlagen. Ich habe der Borussia viel zu verdanken und werde den Verein und die tollen Fans immer im Herzen tragen."

Der Verein hatte bis zuletzt versucht, seinen Leistungsträger über die Saison hinaus zu halten. Ohne Erfolg. Ginter kam im Sommer 2017 von Borussia Dortmund nach Gladbach und etablierte sich in seiner Zeit am Niederrhein in der Nationalmannschaft. Für die Fohlen brachte es der 27-Jährige bisher auf insgesamt 138 Bundesligaspiele und zehn Tore. Noch ist unklar, wie es nun sportlich mit ihm weitergehen wird. Den Verein schon im Winter zu verlassen, sei für ihn offensichtlich keine Option: "Nun geht es mit voller Kraft in die Rückrunde. Wer mich kennt, weiß, dass ich alles dafür geben werde, die noch möglichen Ziele in dieser Saison gemeinsam zu schaffen."

