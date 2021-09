Gladbach: Sieg gegen BVB sorgt für neue Aufbruchstimmung

Mönchengladbach. Gladbach ist mit dem 1:0 gegen Dortmund ein Befreiungsschlag gelungen. Die neue Mittelfeldachse mit Manu Koné war ein Schlüssel zum Erfolg.

Denis Zakaria veröffentlichte nach diesem für Gladbach so wichtigen Befreiungsschlag auf Twitter ein Foto, das ihn beim Jubel mit Jonas Hofmann zeigt. Beide schreien darauf mit voller Inbrunst ihre Freude heraus, Hofmann hat dabei seinen linken Arm um Zakaria gelegt, der soeben gegen Dortmund getroffen hatte. „Come on Borussia!“ schrieb der Torschütze über das Bild, was in diesem Fall so viel heißt wie: „Auf geht’s Borussia!“ Zakarias Beitrag spiegelt die Aufbruchstimmung wider, die nach dem 1:0 (1:0) gegen den BVB in Gladbach herrscht.