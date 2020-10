Gladbach-Torschütze Hofmann: „Ich bin sehr enttäuscht“

Gladbachs Jonas Hofmann am Ball.

Mönchengladbach. Das Tor von Jonas Hofmann reichte gegen den VfL Wolfsburg nicht zum Sieg. Der Profi von Borussia Mönchengladbach ärgerte sich über das 1:1.

Seine persönliche Bilanz der vergangenen Wochen könnte Jonas Hofmann durchaus zufrieden stimmen. Der Offensiv-Allrounder von Borussia Mönchengladbach feierte am 7. Oktober beim 3:3 gegen die Türkei sein Debüt in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Und neben drei Torvorlagen in der Bundesliga kann der 28-Jährige seit Samstag auch den ersten Saisontreffer auf seinem Konto vorweisen. Allerdings reichte sein verwandelter Foulelfmeter (78. Minute) im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg nicht zum Sieg. Letztlich ärgerte sich Hofmann über das 1:1 (0:0).