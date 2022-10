Gladbach-Trainer Farke: „Großes Fragezeichen“ hinter Kramer

Mönchengladbach. Christoph Kramer fehlte bei Borussia Mönchengladbach am Mittwoch im Training. Coach Daniel Farke hofft, dass bis zum Wolfsburg-Spiel fit ist.

Borussia Mönchengladbach muss im Bundesliga-Spiel beim VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) möglicherweise auf Christoph Kramer verzichten. Der Routinier fehlte am Mittwoch, als Coach Daniel Farke mit seiner Mannschaft die Vorbereitung auf die Partie begann. Am Sonntag beim Rheinischen Derby gegen den 1. FC Köln (5:2) hatte sich der 31-Jährige eine Einblutung in der Kapsel und eine Teilruptur im vorderen Außenband des Sprunggelenks zugezogen.

„Hinter seinem Einsatz in Wolfsburg steht noch ein großes Fragezeichen. Wir werden aber alles versuchen, ihn noch rechtzeitig fit zu bekommen“, sagte Farke. Kramer zählte in bisher in allen zehn Pflichtspielen der Saison zur Startelf. Unter Farke zeichnete er sich als Allrounder aus: Kramer überzeugte nicht nur im defensiven Mittelfeld,sondern auch als Innenverteidiger und zuletzt auf der zentralen Position im offensiven Mittelfeld. Nun könnte er als Leistungsträger erstmals in dieser Saison ausfallen.

Koné absolviert individuelle Laufeinheit

Weiterhin verzichten muss Farke auf Defensivmann Ko Itakura (25, Teilruptur des Innenbandes im linken Knie), Mittelfeldspieler Florian Neuhaus (25, Kreuzbandanriss im rechten Knie) und Offensivspieler Hannes Wolf (23, Schulteroperation). Mittelfeldspieler Manu Koné (21) absolvierte am Mittwoch nur eine individuelle Laufeinheit, Rechtsverteidiger Joe Scally (19) lediglich einen Teil der Übungen.

Gladbach-Profi Christoph Kramer (vorne) im Duell mit Köln-Kapitän Jonas Hector. Foto: firo

„Manu hat am Sonntag einen Tritt in die Wade bekommen. Wir haben aber die Hoffnung, dass er in den kommenden Tagen wieder einsteigen und am Wochenende auch spielen kann“, sagte Farke. Bei Scally wolle man vorsichtig sein. „Joe hatte zum Ende des Derbys Krämpfe und hatte sich überdehnt“ erklärte Farke. „Den ersten Teil hat er teilintegriert mitgemacht, bei den Sprint und der letzten Spielform haben wir ihn aber rausgenommen. Im Hinblick auf Wolfsburg sieht es bei ihm aber ganz gut aus.“ (fs)

