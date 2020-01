Mönchengladbach. Gladbach peilt am Samstag gegen Mainz den achten Bundesliga-Heimsieg in Serie an. Trainer Marco Rose muss seine Abwehr umbauen.

Gladbach-Trainer Rose: Borussia-Park soll Festung bleiben

Draußen im Borussia-Park war es ungemütlich am Donnerstag. Der Himmel über Mönchengladbach zeigte sich wolkenverhangen, das Thermometer nur drei Grad. Denis Zakaria und Marcus Thuram ließen sich vom Wetter aber nicht beeindrucken. Sie lachten, während sie vom Trainingsplatz in Richtung Kabine liefen. Einen solchen Gesichtsausdruck wünscht sich Trainer Marco Rose auch am Samstag (15.30 Uhr/Sky), wenn sein Team gegen den FSV Mainz 05 antritt. Seine Spieler sollen „mit einem Lächeln rausgehen und sich darauf freuen, dass das Stadion hinter ihnen steht“, sagte Rose. „Wir wollen ausstrahlen, dass es darum geht, dieses Heimspiel zu gewinnen.“

Die Heimbilanz gibt Gladbach Grund zur Zuversicht Die Heimbilanz gibt dem Tabellendritten Grund zur Zuversicht. Gladbach gewann im Borussia-Park zuletzt sieben Bundesliga-Spiele in Serie. „Unser Stadion ist eine Festung“, sagte Rose. Auswärts hingegen verbuchte seine Mannschaft in den vergangenen sechs Partien nur vier Punkte. Nach der 0:2-Niederlage beim FC Schalke 04 fordert Rose nun „mutigen Fußball“ gegen Mainz: „Der hat uns auf Schalke gefehlt. Wenn wir gegen einen so aktiv-aggressiv spielenden Gegner weniger laufen und sprinten, tun wir uns schwer, mutig zu spielen, weil wir nicht in diese Sequenzen kommen.“ Borussia Mönchengladbach Gladbach - alle News rund um die Fohlen-Elf Um mehr Schwung ins Spiel zu bekommen, könnte Rose seine Offensive umbesetzen. Breel Embolo etwa enttäuschte zuletzt im Duell mit seinem früheren Klub auf der Position hinter den Spitzen. Ob Kapitän Lars Stindl nun gegen Mainz zum Zuge kommen wird? „Er könnte da möglicherweise eine wichtige Rolle spielen“, sagte Rose. Der Trainer wollte sich bei seiner Aufstellung nicht in die Karten schauen lassen, fügte aber mit Blick auf Stindl hinzu: „Er ist ein ausgezeichneter Fußballer, der Räume erkennt und seine Mitspieler gut in Szene setzen kann.“ Im Angriff hat Rose momentan deutlich mehr Optionen als in der Abwehr. Ramy Bensebaini, Tony Jantschke (beide Muskelfaserriss) und Stefan Lainer (Gelbsperre) fehlen am Samstag. Immerhin kehrt Nico Elvedi, der das Spiel auf Schalke wegen Nackenbeschwerden verpasst hatte, gegen Mainz zurück. Rose versicherte: „Wir werden eine gute erste Elf aufbieten.“ Schalke gegen Gladbach: Embolo soll Ex-Klub wehtun

