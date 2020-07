Borussia Mönchengladbach Gladbach: Trainingslager in Ostwestfalen – Test gegen MSV Duisburg

Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach wird ein Trainingslager in Marienfeld beziehen. In der Vorbereitung steht auch ein Test gegen den MSV Duisburg an.

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach wird sein Sommer-Trainingslager im nordrhein-westfälischen Marienfeld in der Hotelanlage Klosterpforte beziehen. Wie der Klub am Montag mitteilte, werde sich das Team von Trainer Marco Rose vom 17. bis 23. August in Ostwestfalen auf die Saison vorbereiten.

Der einwöchige Aufenthalt wird unter Berücksichtigung aller Hygienemaßnahmen und unter Ausschluss von Fans stattfinden. Auf das obligatorische Sommer-Trainingslager am Tegernsee hatte der Klub wegen der zahlreichen Fans vor Ort verzichtet.

Im Rahmen des Trainingslagers absolvieren die Gladbacher auf dem hoteleigenen Fußballplatz am 22. August (15 Uhr) ein Testspiel gegen den SC Paderborn. Zuvor stehen Testspiele gegen Drittliga-Aufsteiger SC Verl am 12. August (17 Uhr) und am 15. August (14 Uhr) gegen den MSV Duisburg auf dem Programm. Beide Spiele finden auf dem FohlenPlatz im Borussia-Park statt. (dpa)