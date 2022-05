Gladbach: U23-Trainer Vogel geht − Polanski übernimmt

Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach und Heiko Vogel beenden ihre Zusammenarbeit. Eugen Polanski wird neuer Trainer der Regionalliga-Mannschaft.

Borussia Mönchengladbach und U23-Trainer Heiko Vogel (46) beenden ihre Zusammenarbeit. Beide Seiten hätten sich darauf einvernehmlich verständigt, teilte der Klub am Mittwoch mit. Vogels Nachfolger beim Regionalliga-Team wird zur neuen Saison Eugen Polanski. Der 36-Jährige war im Sommer 2019 nach Beendigung seiner aktiven Karriere zu den Fohlen zurückgekehrt und seitdem als Trainer für den Übergang vom Nachwuchsbereich zu den Profis tätig. In der gerade abgelaufenen Saison übernahm Polanski zudem den Trainer-Posten der Gladbacher U17.

„In der vergangenen Saison konnten wir leider unseren eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden, somit war der Verlauf für uns alle sicher nicht zufriedenstellend. In den Gesprächen wurde zudem deutlich, dass Heiko Vogel und der Verein unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich der Ausrichtung der U23 hatten“, erklärt Mirko Sandmöller, Direktor des Gladbacher Nachwuchsleistungszentrums.

Nicht mehr Trainer von Borussias U23: Heiko Vogel. Foto: firo

Borussias U23 hatte die Spielzeit in der Regionalliga West auf Platz 13 beendet. „Es war eine komplexe und kräftezehrende Saison mit vielen Unabwägbarkeiten“, sagte Vogel. Nun macht Polanski einen großen Schritt als Trainer. „Ursprünglich geplant war, dass Eugen zur neuen Saison zunächst Cheftrainer der U19 wird. Aufgrund der neuen Konstellation ziehen wir nun aber seinen Schritt in den Seniorenbereich vor, den wir perspektivisch ohnehin für ihn vorgesehen hatten“, sagt Sandmöller. „Wir freuen uns, dass wir damit eine gute Lösung gefunden haben und mit neuem Input in die kommende Saison in der Regionalliga West gehen.“ (fs)

