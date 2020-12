Gladbach verlängert Verträge mit Eberl und Schippers

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach setzt auch künftig auf Sportdirektor Max Eberl und Geschäftsführer Stephan Schippers. Ihr Verträge wurden bis 2026 ausgeweitet.

Borussia Mönchengladbach hat die Verträge mit Sportdirektor Max Eberl (47) und Geschäftsführer Stephan Schippers (53) vorzeitig bis 2026 verlängert. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Sonntag mit. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit unseren beiden Führungskräften im operativen Bereich, Stephan Schippers und Max Eberl, die Herausforderungen dernächsten Jahre angehen können“, sagt Borussias Präsident Rolf Königs.

„Wir stehen am Ende eines außergewöhnlichen Jahres, in dem die Corona-Pandemie nicht nur bei Borussia Mönchengladbach vieles auf den Kopf gestellt hat“, so Königs. „Für uns war das Jahr 2020 eine große sportliche und wirtschaftlicheHerausforderung und wir müssen davon ausgehen, dass dies auch für das vor uns liegende Jahr 2021 gilt. Max Eberl und Stephan Schippers stehen mit ihrer Arbeit für den erfolgreichen und nachhaltigen Weg,den unsere Borussia in den letzten Jahren gegangen ist.“

Seit 1999 bei Borussia Mönchengladbach

Schippers arbeitet seit 1999 bei Borussia. Zunächst war er Leiter der Geschäftsstelle am Bökelberg, dann wurde er Geschäftsführer des Vereins. Auch Eberl ist bereits seit 1999 bei dem Klub. Nach seiner Profilaufbahn war er ab 2005 Nachwuchskoordinator. Seit 2008 ist Eberl Sportdirektor, zudem seit 2010 Geschäftsführer Sport. (fs)