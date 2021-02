Gladbach verleiht Andreas Poulsen an Austria Wien

Mönchengladbach Die Borussia parkt Defensiv-Talent Andreas Poulsen weiter in Österreicht. Der 21-Jährige wird bis Saisonende an Austria Wien ausgeliehen.

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach verleiht Abwehrspieler Andreas Poulsen bis zum Saisonende an den österreichischen Erstligisten Austria Wien. Der Linksverteidiger war bereits in der Spielzeit 2019/20 für ein halbes Jahr an den 24-maligen österreichischen Meister ausgeliehen worden. Bei den Fohlen hat der 21-Jährige noch einen Kontrakt bis 2023.

Borussia leiht Andreas Poulsen bis zum Ende der aktuellen Saison an den @FKAustriaWien aus. Der 21 Jahre alte dänische Linksverteidiger war schon in der vergangenen Saison für ein halbes Jahr an den österreichischen Erstligisten verliehen worden.



„Für Andreas und für uns ist es wichtig, dass er auf gutem Niveau so viel Spielpraxis wie möglich bekommt. Bei der Austria hat er aktuell eher die Chance dazu als bei uns, und wir hoffen, dass er in dieser Saison dort viele Einsätze haben wird“, sagte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl.

Für die Gladbacher wartet Poulsen noch auf seinen ersten Einsatz in der Bundesliga. Auch aufgrund von Verletzungen schaffte es der 21 Jahre alte Däne in der laufenden Saison nur dreimal in den Bundesligakader von Trainer Marco Rose. Auch in der Champions League saß Poulsen zumindest dreimal auf der Ersatzbank. (sid mit fs)