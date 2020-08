Gladbach vor Verpflichtung von Inter-Profi Valentino Lazaro

Mönchengladbach. Valetino Lazaro steht vor einem Wechsel zu Borussia Mönchengladbach. Der Profi von Inter Mailand soll mit einer Kaufoption ausgeliehen werden.

Borussia Mönchengladbach steht nach übereinstimmenden Berichten vor einer Verpflichtung von Valentino Lazaro. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler des italienischen Erstligisten Inter Mailand, der von 2017 bis 2019 für Hertha BSC spielte, soll zunächst mit einer Kaufoption ausgeliehen werden. Lazaro steht bei Inter noch bis 2023 unter Vertrag und war zuletzt an den Premier-League-Klub Newcastle United verliehen. Möglicherweise stößt Lazaro schon im Trainingslager in Harsewinkel-Marienfeld zum Borussen-Team.

Die auch für dieses Jahr geplante Vorbereitung am Tegernsee hatte der Bundesligist aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Gladbachs Mannschaft wohnt ab heute im Hotel Klosterpforte und trainiert auf den hoteleigenen Fußballplätzen – Fans sind dort nicht zugelassen. „Es wird ein bisschen komisch sein, nicht am Tegernsee zu sein“, sagte Offensivspieler Patrick Herrmann. „Aber wegen der aktuellen Situation ist das in Ordnung.“

4:0 gegen den MSV Duisburg

Herrmann traf beim 4:0 (0:0) im Testspiel gegen den Drittligisten MSV Duisburg zum Endstand (73.). Die Tore zuvor hatten Stefan Lainer (51.), Florian Neuhaus (63.) und Breel Embolo (66.) erzielt. Nun freue sich das Team „auf eine gute, intensive Woche im Trainingslager“, sagte Trainer Marco Rose. „Wir werden auch darüber sprechen, wie wir die Saison angehen wollen, was wir uns vornehmen.“ (nb)