Gladbachs Alassane Pléa sieht Gelb-Rot - und das ist richtig

Gelb oder Gelb-Rot? Das ist die Frage, die am Samstagabend die Gemüter im Spiel zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach erhitzte. Gladbachs Alassane Pléa hatte binnen weniger Sekunden erst die Gelbe Karte gesehen und dann Gelb-Rot. Als Schiedsrichter Tobias Stieler in der 61. Minute die Karten zog, war das eine entscheidende Szene in dieser Partie, in der Gladbach in Unterzahl noch den Ausgleich kassieren sollte. Es war eine umstrittene Entscheidung – aber auch die richtige Lösung.

Pléa hatte sich beklagt, weil Stieler nach einem angeblichen Foul gegen den Franzosen nicht auf Freistoß entschieden hatte. Für seine wilden Gesten und Worte wurde er verwarnt. Statt zu schweigen, wurden die Gesten noch abfälliger. Was also blieb Stieler anderes übrig, als die zweite Gelbe Karte zu ziehen?

Pléa sollte die strengere Regelauslegung kennen

Borussia Mönchengladbach Tor und Rot wegen Meckerns: Pléa bestimmt Gladbachs Spiel RB Leipzig hat die Tabellenführung verloren - der Herbstmeister zeigt im Titelrennen der Fußball-Bundesliga Nerven: Das defensiv ungewohnt anfällige Team von Trainer Julian Nagelsmann kam gegen Verfolger Borussia Mönchengladbach trotz einer 30-minütigen Überzahl nicht über ein mühsam erkämpftes 2:2 (0:2) hinaus und steht nach sieben Wochen nicht mehr an der Spitze. Mit einem Traumtor kurz vor Schluss rettete Christopher Nkunku den Leipzigern zumindest einen Punkt. Die Leipziger (41 Punkte) sind nun Zweiter und reisen mit viel Druck zum Gipfeltreffen beim neuen Spitzenreiter Bayern München (42) am kommenden Wochenende (Sonntag, 18.00 Uhr/Sky). Die Borussia (39) mischt als Vierter im Kampf um die Meisterschaft weiter kräftig mit. Alassane Plea (24.), der später wegen Meckerns Gelb-Rot sah (61.), und Jonas Hofmann (35.) ließen Trainer Marco Rose in dessen Geburtsstadt jubeln. Der eingewechselte Patrik Schick (50.) und Nkunku (90.) mit einem satten Distanzschuss sorgten aber noch für ein Remis. Gladbach startet mutig Dass RB in der ersten Halbzeit kaum ins Spiel fand, lag vor allem am mutigen Auftritt der Gladbacher. Die Fohlen agierten aufmerksam, in der Balleroberung war der VfL stark und unterband den gefürchteten Leipziger Tempofußball gut. Im eigenen Ballbesitz suchte Mönchengladbach seinerseits schnell den Weg nach vorne. Folgerichtig hatte die Borussia auch die besseren Möglichkeiten. RB-Torhüter Peter Gulacsi wurde von Plea und Oscar Wendt (6.) doppelt geprüft, später verzog Jonas Hofmann (16.) mit einem Schlenzer. Nagelsmann muss viel korrigieren RB-Trainer Nagelsmann, der nach der Niederlage in Frankfurt die Einstellung der Mannschaft kritisiert hatte und die Friseur-Affäre einiger Spieler moderieren musste, lief in seiner Coaching-Zone auf und ab und korrigierte viel. Der Kragen platzte Nagelsmann, nachdem RB die Zuordnung im eigenen Strafraum verloren und Plea zur Führung getroffen hatte. Auch danach lief wenig nach dem Plan des Leipzigers Coaches. Gladbach dominierte. Auch ein Schreckmoment um Rio-Weltmeister Christoph Kramer, der nach einem heftigen Zusammenprall mit RB-Torjäger Timo Werner schwer benommen ausgewechselt wurde, brachte Borussia nicht aus dem Konzept. Mitunter machte es Leipzig den Gästen auch einfach. Lukas Klostermanns schwacher Klärungsversuch leitete das zweite Gegentor ein, in der Folge hätte Gladbach sogar erhöhen können. Bundesliga-Debüt für Dani Olmo Nagelsmann reagierte und wechselte in Yussuf Poulsen und Schick geballte Offensivkraft ein, später kam auch der spanische Neuzugang Dani Olmo zu seiner Bundesliga-Premiere. Schick war dank der Mithilfe von Torhüter Yann Sommer nach nur fünf Minuten zur Stelle. Sommer war eine Hereingabe aus der Hand gerutscht, der Ball landete dem Tschechen vor die Füße. Nach Pleas Platzverweis drängte RB erfolgreich auf den Ausgleich.. (sid) Das Spiel zum Nachlesen im Live-Ticker: Leipzig - Gladbach

Die Schiedsrichter sind nach der Winterpause angehalten, Unsportlichkeiten konsequenter zu ahnden. Denn unter den Tausenden Zuschauern sind auch viele Kinder und Amateurkicker, die das Verhalten der Profis nachahmen. Es mag sich oberlehrerhaft anhören, aber die Bundesliga hat als Fußball-Oberhaus nun mal eine Vorbildfunktion, und der wird sie nur gerecht, wenn Vergehen auch entsprechend bestraft werden.

Viele Gladbacher und auch einige Leipziger Spieler verurteilten Gelb-Rot als zu harte Entscheidung. Sie sprachen von Fingerspitzengefühl, das man als Schiedsrichter haben müsse in einem Spitzenspiel voller Emotionen. Es ist richtig, dass ein Schiedsrichter auch feine Abwägungen treffen sollte, dass er in bestimmten Situationen auch mal ein Auge zudrücken muss. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass der Kopf ebenfalls mitspielt. Die härtere Regelauslegung ist bekannt - ob sie dem Fußball schadet oder hilft, ist eine ganz andere Diskussion. Sie ist da, und so sollte man als Spieler den Kopf einschalten und nach einer Verwarnung nicht noch wütender reagieren, selbst wenn diese als falsch empfunden wird.

Schiedsrichter Stielers Einschätzung

Tobias Stieler hatte die Szenen mit Pléa nach dem Spiel treffend einsortiert: „Er hat wiederholt abfällig gestenreich keinen Respekt gezeigt. Ich kann es nicht nachvollziehen, dass ein Spieler, wenn er Gelb bekommt, immer noch abfällige Gesten macht.“ Dem ist nichts hinzuzufügen.