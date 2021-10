Hütter: „Der VfL Bochum hat bis zum Schluss alles gegeben“

Am Ball: Gladbach-Trainer Adi Hütter am Sonntagabend beim Spiel gegen den VfL Bochum im Borussia-Park.

Mönchengladbach Adi Hütter freute sich über den wichtigen 2:1-Sieg gegen Bochum. Der Gladbach-Trainer übte aber auch Kritik an der Leistung seiner Mannschaft.

Adi Hütter lächelte, während er eine kritische Aufarbeitung ankündigte. „Über die Leistung speziell in der zweiten Halbzeit werden wir intern ein bisschen diskutieren müssen“, sagte der Trainer von Borussia Mönchengladbach nach dem 2:1 (2:0) gegen den VfL Bochum, einem Sieg, den seine Mannschaft fast noch verspielt hätte.

In der Offensive verpassten die Gladbacher Gelegenheiten, die Partie frühzeitig für sich zu entscheiden. In der Defensive zeigten sie sich in mehreren Situationen anfällig. Danny Blum verkürzte in der Schlussphase per Freistoß (86. Minute). „Der VfL Bochum hat bis zum Schluss alles gegeben und gefightet“, sagte Hütter. „Yann Sommer hat uns am Ende den Sieg festgehalten.“ Der Gladbach-Torwart parierte in der Nachspielzeit einen Schuss von Milos Pantovic aus kurzer Distanz.

Pflichtsieg nach Pokalgala gegen den FC Bayern

Vier Tage nach dem furiosen 5:0-Pokaltriumph über den FC Bayern München kamen die Gladbacher durch Tore von Alassane Pléa (12.) und Jonas Hofmann (40.) zu einem knappen Pflichtsieg gegen den Bundesliga-Aufsteiger aus Bochum. „Die Leistung war bei weitem nicht das, was wir am Mittwoch gezeigt haben. Aber nach einem solchen Highlight ist es nicht immer einfach“, meinte Hütter.

Seine Mannschaft habe es gegen Bochum in der zweiten Halbzeit „nicht geschafft, ständig weiter Druck auszuüben. Wir hatten nach einfachen Ballverlusten kein gutes Gegenpressing im Vergleich zum Spiel am Mittwoch. Wir haben zu viele Räume offen gelassen“, analysierte der Österreicher. „Der Gegner hat es richtig gut gemacht, war dann auch besser positioniert, konnte gut umschalten mit den schnellen Spielern nach vorne. Wir hatten viele Abspielfehler, waren auch taktisch nicht so gut wie am Mittwoch.“

Hütter strich letztlich aber das aus Sicht der Fohlen Positive heraus. Der 51-Jährige sprach von einem Gladbacher „Muss-Sieg“ gegen Bochum nach dem Erfolg gegen die Bayern: „Das hat die Mannschaft heute geschafft, und das freut mich“, betonte Hütter. „Über alles andere werden wir intern reden.“

