Innenbandriss bei Gladbachs Thuram - Entwarnung bei Plea

Mönchengladbach. Nächster Rückschlag für Borussia Mönchengladbach. Marcus Thuram wird den Fohlen mit einem Innenbandriss lange fehlen.

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss vorerst auf Stürmer Marcus Thuram verzichten. Wie die Fohlen am Mittwoch mitteilten, hat sich der französische Nationalspieler bei der 0:4-Niederlage in Leverkusen am Samstag einen Innenbandriss im Knie zugezogen. Zur voraussichtlichen Ausfallzeit machte die Borussia keine Angabe.

An einer Verpflichtung des Angreifers, als Sohn des 1998er-Weltmeister und früheren Italien-Profis Lilian Thuram in Parma geboren, hatte zuletzt Inter Mailand großes Interesse gezeigt. Rund 20 Millionen Euro Ablöse standen im Raum.

Gladbach: Breel Embolo macht Fortschritte

Bei Sturmkollege Alassane Plea, der wie Thuram und Stefan Lainer (Knöchelbruch) gegen Leverkusen verletzt ausgewechselt wurde, konnte die Borussia hingegen Entwarnung geben. Seine Knieprobleme sind nicht dramatisch, der Franzose kann in Kürze wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Matthias Ginter allerdings fehlt den Fohlen vorerst wegen einer Corona-Infektion.

Einen Teil des Trainings konnte erstmals in dieser Saison Breel Embolo absolvieren. Der Schweizer Nationalstürmer hatte bei der EM eine Oberschenkelverletzung erlitten (sid)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbach