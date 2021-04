Live: 0:1! Gladbach gegen Freiburg mit großen Problemen

Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach tritt am Samstagabend gegen den SC Freiburg an. Beide Mannschaften haben je einen Ausfall wegen Corona. Der Live-Ticker.

Der SC Freiburg muss in der Partie der Fußball-Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach nach einem positiven Corona-Test auf Vincenzo Grifo verzichten. Bei dem italienischen Nationalspieler sei nach der Rückkehr von der Länderspielreise bei einem Test eine niedrige Viruskonzentration festgestellt worden, teilten die Breisgauer vor der Partie am Samstagabend (20.30 Uhr/DAZN) mit. Grifo befinde sich in Quarantäne und habe die Reise zum Auswärtsspiel nicht angetreten.

Für die Breisgauer ist es der nächste Corona-Fall nach Nils Petersen, der rund zwei Wochen nach seinem Befund wieder im Kader steht. Bei Freiburg fehlt zudem Nicolas Höfler nach der zehnten Gelben Karte.

Gladbach tritt ohne den kurzfristig ausgefallenen Nico Elvedi sowie den gesperrten Ramy Bensebaini und Jonas Hofmann (positiver Corona-Befund) an. Für Elvedi, der im Abschlusstraining eine Wadenverletzung erlitt, steht Jordan Beyer zum zweiten Mal in dieser Saison in der Startformation. Oscar Wendt vertritt in seinem 300. Pflichtspiel für Borussia Linksverteidiger Bensebaini, Hannes Wolf übernimmt die Position von Hofmann. (dpa)

