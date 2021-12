Live! 0:4 nach 19 Minuten! Gladbach geht komplett unter

Mönchengladbach. Gladbach kämpft um den Anschluss an die Europapokalplätze. Gegen Freiburg gibt es zwei Wechsel in der Startelf. Der Live-Ticker.

Borussia Mönchengladbach will Wiedergutmachung betreiben: Acht Tage nach der 1:4-Pleite beim 1. FC Köln kommt es an diesem Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) zum Duell mit dem SC Freiburg. Gladbach-Trainer Adi Hütter hat im Vergleich zum rheinischen Derby zwei Wechsel vorgenommen: Rechtsverteidiger Stefan Lainer und Stürmer Marcus Thuram, die zuletzt nach langen Verletzungspausen eingewechselt wurden, sind zurück in der Startelf. Patrick Herrmann und Kapitän Lars Stindl sitzen zunächst auf der Bank.

Hier geht es zu unserem Live-Ticker:

Das letzte Aufeinandertreffen mit Freiburg gewann Gladbach: Thuram erzielte beim 2:1-Sieg im April beide Tore. Die Gladbacher sind seit dem 15. Mai (1:2 gegen Stuttgart) im Borussia-Park ungeschlagen, verbuchten in den bisherigen sechs Heimpartien dieser Saison 14 Punkte. Die Freiburger verloren nach zuvor zehn Spielen zuletzt dreimal in Serie. Sie belegen vor dem Abschluss des 14. Bundesliga-Spieltags den sechsten Platz, Gladbach ist Zwölfter.

„Abgesehen von den jüngsten drei Niederlagen spielt der SC Freiburg eine hervorragende Saison. Es ist eine Mannschaft, die sehr viel kann“, sagte Hütter. „Mit ihren Möglichkeiten und Mitteln spielen die Freiburger taktisch sehr diszipliniert, sind über Jahre hinweg sehr lauf- und sprintstark. Sie sind aber auch sehr flexibel im Spielaufbau und im Spiel mit dem Ball.“

Hütter hatte sich nach der Niederlage in Köln vor seine Mannschaft gestellt. „Jeder, auch die Jungs wissen, dass wir in Köln nicht alles richtig gemacht haben“, sagte der Österreicher. „Als Trainer stelle ich mich in so einer Situation dann aber vor die Mannschaft. Das ist wichtig für mich. Aufgrund dieses Ergebnisses müssen wir jetzt aber gegen Freiburg eine Reaktion zeigen.“

Die Startaufstellungen:

Mönchengladbach: Sommer - Ginter, Elvedi, Bensebaini - Lainer, Scally - Koné, Zakaria - Hofmann - Thuram, Pléa

Freiburg: Flekken - Kübler, Lienhart, Schlotterbeck, Günter - M. Eggestein, Höfler - Schade, Grifo - Demirovic, Höler

