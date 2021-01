Gladbach-Trainer Marco Rose ärgert sich: Seine Mannschaft hat in Stuttgart in letzter Minute den Sieg verspielt.

Bundesliga Gladbach: Elfer in letzter Minute kostet Sieg in Stuttgart

Stuttgart. Borussia Mönchengladbach hat den dritten Bundesliga-Sieg in Serie verpasst. Beim VfB Stuttgart reichte es nur zu einem 2:2-Remis.

Borussia Mönchengladbach hat kurz vor Schluss den dritten Sieg in der Fußball-Bundesliga in Serie verspielt. Beim 2:2 (1:0) beim VfB Stuttgart kassierte das Team von Trainer Marco Rose am Samstag den Ausgleich erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit und konnte nach dem Erfolg gegen den FC Bayern in der Vorwoche nicht nachlegen. Silas Wamangituka verwandelte einen Foulelfmeter für die Schwaben zum Endstand, Nicolas Gonzalez (58.) erzielte den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Dank der Treffer von Lars Stindl (35. Minute/Foulelfmeter) und Denis Zakaria (61.) sah Gladbach lange Zeit wie der sichere Sieger aus, bleibt nun aber Tabellensiebter.

Beide Mannschaften waren erkennbar darauf bedacht, nicht in einen Konter des Gegners zu laufen. Gladbacher erspielte sich dabei eine optische Überlegenheit, fand aber kaum Räume oder Lücken, um am oder im Strafraum zum Abschluss zu kommen. Auch der VfB bemühte sich um einen kontrollierten Aufbau, spielte dabei allerdings meist zu unpräzise.

Der gegenseitige Respekt führte zu einem mehr oder weniger zerfahrenen Spiel, nur selten ergaben sich Großchancen wie nach einer halben Stunde, als Gonzalez eine Flanke aus kürzester Distanz über das Tor der Fohlenelf köpfte (30.). Auf der Gegenseite bedurfte es des ungeschickten Einsteigens von Borna Sosa gegen Stefan Lainer im Strafraum, um dem guten Stindl die Führung zu ermöglichen.

Gladbach kontrollierte das Spiel danach - ehe Gonzalez nach einer Flanke von Sosa zum Ausgleich einköpfte. Zuvor hatte Matthias Ginter einen Schuss von Pascal Stenzel auf der Linie geblockt (54.). Nach einem Pass von Stindl schloss dann Zakaria ein Solo mit einem überlegten Schuss zur erneuten Führung der Gäste ab. Stuttgart ließ sich auch davon nicht entmutigen und wurde durch Wamangituka noch belohnt.