BVB-Pleite bei Rückkehr von Marco Rose nach Gladbach

Marco Rose schaute an diesem milden Herbstabend im Borussia-Park kein einziges Mal zur Nordkurve hinüber. Die Gladbacher Anhänger beleidigten den Trainer, der zwei Jahre am Niederrhein gearbeitet hatte, mit ihren Gesängen. Der 45-Jährige stand in der zweiten Halbzeit meist mit verschränkten Armen am Spielfeldrand und beobachtete mit finsterer Miene das Geschehen auf dem Rasen. Für Rose, der im Sommer zu Borussia Dortmund gewechselt war, endete die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte mit einer Niederlage. Die Fohlen gewannen das Spiel gegen den BVB durch einen Treffer von Denis Zakaria (37. Minute) vor 25.000 Zuschauern 1:0 (1:0) und feierten ihren zweiten Saisonsieg.

BVB gerät gegen Gladbach früh in Unterzahl

Die Dortmunder waren durch einen Platzverweis gegen Mahmoud Dahoud früh in Unterzahl geraten (40.). Zudem fehlten ihnen ihre Topspieler Erling Haaland und Marco Reus. Reus plagt eine Kapselreizung im Knie, Haaland habe „einen Schlag abbekommen, der es nicht zulässt, dass er spielt. Wir können ihn in seinen jungen Jahren nicht verbrennen und können ihn nicht angeschlagen in ein Spiel schicken“, erklärte Rose vor der Partie. Der BVB-Trainer musste in der Offensive also improvisieren. Youssoufa Moukoko erhielt eine Chance im Angriff. In der Defensive sollte eine Dreierkette aus Manuel Akanji, Mats Hummels und Marin Pongracic Gegentore verhindern.

Bei den Gladbachern gab Mittelfeldspieler Manu Koné, der sich in der Vorbereitung verletzt hatte, sein Debüt. Jonas Hofmann, der zuletzt im Spiel beim FC Augsburg (0:1) wegen Muskelbeschwerden gefehlt hatte, kehrte auf dem rechten Flügel in die Startelf zurück. Stürmer Breel Embolo gehörte erstmals in dieser Spielzeit zur Anfangsformation, Abwehrspieler Tony Jantschke absolvierte sein erstes Saisonspiel. Er bildete mit Matthias Ginter und Nico Elvedi eine Dreierkette.

Der BVB muss in Gladbach auf seine Stars Erling Haaland (l.) und Marco Reus (r.) verzichten. Foto: firo

Gefährlich wurde es für Gladbacher Defensive erstmals in der 8. Minute. Nach einem Freistoß von Raphael Guerreiro von der rechten Seite köpfte Mats Hummels, der die Kapitänsbinde trug, den Ball ins Tor. Der BVB-Abwehrchef war allerdings zu früh gestartet und stand im Abseits – der Treffer zählte nicht. Auf der Gegenseite schoss Hofmann einen Freistoß aus 17 Metern und zentraler Position genau in die Mauer (11.).

Die Dortmunder verbuchten zunächst mehr Ballbesitz, schienen um einen geordneten Spielaufbau bemüht. Das gelang ihnen aber nicht, weil die Gladbacher keinem Zweikampf aus dem Weg gingen den Gegner immer wieder früh störten. So entwickelte sich ein umkämpftes, interessantes, Borussen-Duell, in dem den Teams zunächst allerdings spielerisch wenig gelang. Beide Mannschaften suchten zunächst vergeblich Lücken in der gegnerischen Defensive.

Beim Gladbacher Führungstreffer war auch etwas Glück im Spiel. Zunächst lenkte Guerreiro eine Flanke von Lars Stindl versehentlich weiter, dann spielte Ginter einen Doppelpass mit Zakaria, der schließlich einen Abpraller von Jude Bellingham vor die Füße bekam. Aus zwölf Metern traf der Schweizer Nationalspieler mit einem platzierten Schuss. Großer Jubel bei den Gladbachern. Und ein Dämpfer für den BVB, der schon kurz darauf den nächsten Rückschlag hinnehmen musste. Der frühere Gladbacher Dahoud foulte Joe Scally, Schiedsrichter Denis Aytekin gab Freistoß für die Fohlen. Er zeigte Dahoud, der abwinkte und schon Gelb gesehen hatte, Gelb-Rot. Eine große Hypothek für Dortmund − und ein klarer Vorteil für Gladbach.

Torchance für Gladbach: BVB-Torwart Gregor Kobel muss sich strecken. Foto: firo

Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter wollte in der zweiten Halbzeit nachlegen. BVB-Torwart Gregor Kobel war bei einem Hofmann-Schuss zur Stelle (55.), kurz darauf lenkte Thomas Meunier den Ball nach einem Abschluss von Luca Netz noch zur Ecke (56). Hütters Team übte Druck aus, drängte nun in Überzahl auf den zweiten Treffer. Koné setzte einen Schuss aus 14 Metern über das Tor (62.). Dortmund konnte sich nur selten befreien, Gladbach dominierte das Spiel. Kobel verhinderte eine höhere BVB-Niederlage. Glück hatten die Gastgeber am Ende dennoch, als der Ex-Gladbacher Thorgan Hazard den Ball aus kurzer Distanz über das Tor köpfte (90.).

BVB liegt vier Punkte hinter dem FC Bayern

Für die Gladbacher, die nun sieben Punkte auf dem Konto haben, ist der Sieg nach dem schwachen Saisonstart ein Befreiungsschlag. Ob es auch die Wende ist, wird wohl erst das Spiel am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim VfL Wolfsburg zeigen. Die Dortmunder müssen nach dem bitteren Rückschlag im Borussia-Park schon am Dienstag (21 Uhr/Amazon Prime) wieder in der Champions League gegen Sporting Lissabon antreten. Vier Tage später ist für den BVB ein Sieg im Bundesliga-Spiel gegen Augsburg Pflicht. Dortmund liegt nach dem sechsten Spieltag mit zwölf Punkten nun vier Zähler hinter Spitzenreiter Bayern München.

