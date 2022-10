Live! Gladbach startet beim VfL Wolfsburg mit Pléa

Wolfsburg. Borussia Mönchengladbach muss im Spiel beim VfL Wolfsburg auf Christoph Kramer verzichten. Alassane Pléa steht in der Startelf. Der Live-Ticker.

Auch für Borussia Mönchengladbach beginnt nun eine etwas intensivere Phase. Was die Belastung für seine Spieler angeht, erwartet Trainer Daniel Farke allerdings keine Schwierigkeiten. „Für die Jungs gibt es doch nichts Besseres, als zu spielen. Sie sind allesamt professionelle Fußballer“, sagte der 45-Jährige. „Klar, muss man die Trainingsintensität etwas zurückschrauben, aber drei Spiele in sieben Tagen sollten da kein Problem sein.“

An diesem Samstag spielt Gladbach beim VfL Wolfsburg, am Dienstag wartet Zweitligist Darmstadt 98 im DFB-Pokal, vier Tage später kommt Eintracht Frankfurt in den Borussia-Park. Zu einer möglichen Rotation sagte Farke: „Wichtig ist, dass wir nicht zu weit vorausplanen.“ Der „volle Fokus“ liege zunächst auf dem Wolfsburg-Spiel. Farke muss heute auf Christoph Kramer (Verletzung am Sprunggelenk) verzichten. Für ihn rückt Alassane Pléa in die Startelf, der zuletzt beim 5:2-Sieg im Derby gegen den 1. FC Köln nach einmonatiger Verletzungspause eingewechselt worden war. (fs)

Hier geht es zum Live-Ticker:

