Mönchengladbach. Gladbach muss gegen den SC Freiburg gewinnen, um Platz eins zurückzuerobern. Breel Embolo ist zurück in der Startelf. Der Live-Ticker.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Live! 2:1! Embolo bringt Gladbach nach der Pause in Führung

RB Leipzig durfte am 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga vorlegen. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann belegt nach dem 3:2-Erfolg beim SC Paderborn zumindest vorübergehend Platz eins. Jetzt benötigt Borussia Mönchengladbach im Heimspiel gegen den SC Freiburg am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) einen Sieg, um die Sachsen von dort wieder zu verdrängen und an die Tabellenspitze zurückzuerobern.

Gladbachs Trainer Marc Rose hat seine Startelf nach dem 1:0-Sieg in der Europa League über den Wolfsberger AC auf fünf Positionen verändert. Tony Jantschke, Nico Elvedi, Florian Neuhaus, Patrick Herrmann und Breel Embolo spielen von Beginn an. Tobias Strobl, Oscar Wendt, Jonas Hofmann, Lars Stindl und Alassane Pléa sitzen zunächst auf der Ersatzbank.

Innenverteidiger Elvedi hatte sich in der Partie bei Union Berlin (0:2) eine Risswunde am Knie zugezogen. Er fehlte deshalb zuletzt beim Spiel gegen Wolfsberg, ist nun aber wieder im Einsatz. Abwehrchef Matthias Ginter fällt dagegen aufgrund einer Muskelverletzung auch gegen Freiburg aus. Jantschke ersetzt ihn nun neben Elvedi in der Abwehrzentrale. Im Angriff ist Embolo, der nach einer Oberschenkelverletzung zuletzt zweimal eingewechselt wurde, in die Anfangsformation zurückgekehrt.

Nach der 1:3-Niederlage gegen Leipzig Ende August gewann Gladbach alle fünf Heimspiele. Die Freiburger sind seit vier Bundesliga-Spielen ungeschlagen und haben die Chance, mit einem Dreier im Borussia-Park nach Punkten zu Gladbach und Schalke (beide 25) aufzuschließen. Rose warnte vor der Freiburger Mannschaft: „Sie ist sehr kompakt, sehr laufbereit und aggressiv in den Zweikämpfen.“ Das Team von Trainer Christian Streich sei „für jeden ein unangenehm zu bespielender Gegner“.

So spielen Borussia Mönchengladbach und der SC Freiburg:

Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Jantschke, Elvedi, Bensebaini - Zakaria - Bénes, Neuhaus - Herrmann, Embolo, Thuram

Freiburg: Flekken - Schlotterbeck, Gulde, Heintz - Schmid, Koch, Höfler, Günter - Höler, Haberer - Petersen