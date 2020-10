Live! Thuram schockt die Königlichen - Gladbach führt

Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach spielt in der Champions League gegen Real Madrid. Lars Stindl steht wieder in der Startelf. Der Live-Ticker.

Borussia Mönchengladbach misst sich an diesem Dienstag (21 Uhr/Sky) mit einem Schwergewicht des europäischen Fußballs: Die Mannschaft von Trainer Marco Rose spielt in der Champions League gegen den spanischen Spitzenklub Real Madrid. Rose hat im Vergleich zum Auftaktspiel der Königsklasse bei Inter Mailand (2:2) am vergangenen Mittwoch eine Änderung in seiner Aufstellung vorgenommen: Kapitän Lars Stindl zählt gegen Real zur Startelf, Breel Embolo sitzt zunächst auf der Bank.

Im Tor steht wie gewohnt Yann Sommer. Matthias Ginter und Nico Elvedi bilden das Duo in der Innenverteidigung. Auf der rechten Abwehrseite kommt Stefan Lainer zum Einsatz, auf der linken Ramy Bensebaini. Christoph Kramer und Florian Neuhaus besetzen die Positionen im defensiven Mittelfeld. Die offensive Mittelfeldreihe bilden Jonas Hofmann, Stindl und Marcus Thuram. Alassane Pléa greift als einzige Spitze an.

Im Bundesliga-Spiel beim FSV Mainz 05 (3:2) am vergangenen Samstag hatte Rose noch kräftig rotiert. Tony Jantschke, Oscar Wendt, Rocco Reitz, Patrick Herrmann waren im Duell bei den Rheinhessen in die Startformation gerückt. Gegen Real sitzen sie aber zunächst auf der Bank. László Bénes und Valentino Lazaro, die beide wochenlang verletzt waren, zählen gegen Real erstmals in dieser Saison in einem Pflichtspiel zum Kader.

Während die Gladbacher in Mailand zum Auftakt der Königsklasse mit einem ordentlichen Auftritt in Mailand einen Punkt verbuchten, kassierte Real eine überraschende 2:3-Pleite gegen Schachtjor Donezk. Allerdings fanden die Madrilenen zuletzt mit dem 3:1-Erfolg im prestigeträchtigen „Clásico“ beim FC Barcelona zurück in die Spur. Trainer Zinedine Zidane steht mit den Königlichen dennoch beim Champions-League-Duell im Borussia-Park unter Zugzwang.

So spielen Borussia Mönchengladbach und Real Madrid:

Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Hofmann, Stindl, Thuram - Pléa

Madrid: Courtois - Vazquez, Varane, Ramos, Mendy - Casemiro - Valverde, Kroos - Asensio, Vinicius Junior - Benzema

Hier geht's zum Live-Ticker: