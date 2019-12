Wolfsburg. In der Europa League erlebte Gladbach in der Woche eine Bauchlandung. Hält der Höhenflug in der Bundesliga an? Das Spiel im Live-Ticker.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Live! 1:1! Wolfsburg legt vor, Embolo trifft für Gladbach

Leipzig bleibt hartnäckig. Die Sachsen setzen Borussia Mönchengladbach auch am 15. Spieltag der Fußball-Bundesliga unter Druck. Sie übernahmen durch den 3:0-Erfolg bei Fortuna Düsseldorf am Samstagabend die Tabellenführung. Nun benötigen die Fohlen an diesem Sonntag (15.30 Uhr/Sky) beim VfL Wolfsburg drei Punkte, um Platz eins zurückzuerobern.

In der Bundesliga erleben die Borussen einen Höhenflug, in der Europa League mussten sie am Donnerstag mit der 1:2-Pleite gegen Basaksehir Istanbul einen bitteren Dämpfer hinnehmen. Im Gegensatz zu den Wolfsburgern schied die Mannschaft von Trainer Marco Rose aus dem internationalen Wettbewerb aus. Die große Frage ist nun, ob sich dieser Rückschlag auf die Gladbacher Leistungen in der Liga auswirken kann. „Wir wollen ein Signal aussenden, dass wir da sind“, sagte Rose vor dem Spiel in Wolfsburg. „Wir wollen von Beginn an da sein, Energie ausstrahlen und bereit sein, unseren Fußball zu spielen.“ (nb)

Hier geht es zum Live-Ticker: