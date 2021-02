Live! Gladbach kassiert das zweite Gegentor von ManCity

Budapest Borussia Mönchengladbach trifft im Champions-League-Achtelfinale auf den Tabellenführer der Premier League. Hier geht es zum Live-Ticker.

Erstmals seit 43 Jahren steht Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach in der europäischen Königsklasse wieder in einer K.o-Runde und trifft dort am Mittwoch auf den Titelfavoriten Manchester City (21 Uhr/DAZN). Gladbachs Trainer Marco Rose, der mit seinem Team das Heimspiel in Budapest austragen muss, glaubt an eine Außenseiterchance seiner Mannschaft.

Zakaria rückt in die Startelf

Der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan (Mitte) von Manchester City gegen drei Gladbacher . Foto: AFP

„Die Jungs sollen das Spiel genießen, müssen aber auch maximal bereit sein, das zu zeigen, was sie können“, sagte der Coach. Die Borussen treffen zum dritten Mal nacheinander in der Champions League auf den derzeitigen Tabellenführer der Premier League und haben von den vorausgegangenen vier Spielen keines gewonnen.

Gladbach-Trainer Rose verändert seine Startformation auf einer Position. Vergleich zur Startelf im Bundesligaspiel gegen den FSV Mainz 05 am vergangenen Samstag rückt Denis Zakaria für Valentino Lazaro in die Anfangsformation. Gladbachs Coach hat sich für eine Dreier-Abwehrkette mit Zakaria und ein kompaktes Defensiv-Zentrum entschieden.

Gladbach-Profi Neuhaus: Müssen uns nicht verstecken

"Wenn Manchester City seine Top-Leistung abruft, wird es schwer für uns", sagte Gladbachs Nationalspieler Florian Neuhaus im Interview mit dieser Redaktion. "Wenn uns das aber auch gelingt, wird es für den Gegner nicht einfach. Wir müssen uns nicht verstecken. Vieles ist möglich, gerade in diesen Zeiten. Wir spielen ja zunächst in Budapest, ohne Zuschauer."

