Live! 3:1! Gladbach auf Kurs: Stindl und Zakaria treffen

Mönchengladbach. Gladbach braucht dringend den ersten Saisonsieg. Der 18-jährige Luca Netz steht im Spiel gegen Bielefeld in der Startelf. Der Live-Ticker.

Borussia Mönchengladbach steht schon am vierten Bundesliga-Spieltag unter Druck. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter hat nur einen Punkt auf dem Konto. Im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld zählt an diesem Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) nur ein Sieg. Im Vergleich zur Partie bei Union Berlin (1:2) vor zwei Wochen gibt es drei personelle Änderungen in der Startelf der Gastgeber.

Hier geht es zu unserem Live-Ticker:

Für Linksverteidiger Ramy Bensebaini, der angeschlagen von der Länderspielreise mit der algerischen Nationalmannschaft zurückgekehrt war, rückt Luca Netz in die Anfangsformation. Der 18-Jährige, den die Borussia im Sommer von Hertha BSC geholt hatte, kommt bei den Gladbachern zu seinem ersten Startelf-Einsatz. Matthias Ginter, der zuletzt wegen einer Corona-Infektion fehlte, spielt wieder in der Abwehrzentrale. Offensivspieler Hannes Wolf sitzt dafür zunächst auf der Bank. Hütter stellt seine Abwehr auf eine Dreierkette um. Denis Zakaria beginnt statt Christoph Kramer im defensiven Mittelfeld.

Im Gegensatz zu Gladbach ist Bielefeld in dieser Bundesliga- Spielzeit noch ungeschlagen. „Arminia Bielefeld ist sehr ordentlich in die Saison gekommen. Wir selbst hatten uns unseren eigenen Start natürlich etwas anders vorgestellt“, sagte Hütter. In der Defensive müsse sein Team „generell noch konsequenter sowie aggressiver in den Zweikämpfen sein“. In der Offensive forderte er mehr Mut und Risiko.

Im vergangenen April gewann Gladbach im Borussia-Park gegen Bielefeld mit 5:0. Breel Embolo erzielte dabei zwei Tore. Der Schweizer Nationalspieler, der sich bei der EM eine Oberschenkel-Verletzung zugezogen hatte, gehört heute erstmals in dieser Saison zum Kader.

So spielen Gladbach und Bielefeld:

Mönchengladbach: Sommer - Beyer, Ginter, Elvedi - Scally, Netz - Zakaria, Neuhaus - Hofmann, Stindl - Pléa

Bielefeld: Ortega - Brunner, de Medina, Nilsson, Laursen - Wimmer, Prietl - Schöpf, Okugawa, Hack - Klos

