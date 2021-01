Live! Doppelschlag - Lewy und Goretzka schocken Gladbach

Mönchengladbach. Bundesliga-Kracher im Borussia-Park: Gladbach spielt gegen den FC Bayern. Bensebaini und Zakaria sind zurück in der Startelf. Der Live-Ticker.

Der 15. Spieltag der Fußball-Bundesliga beginnt an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) mit einem Klassiker: Borussia Mönchengladbach spielt gegen den FC Bayern München. Gladbach-Trainer Marco Rose hat nach dem 1:0 bei Arminia Bielefeld in der Vorwoche zwei Änderungen in seiner Startelf vorgenommen.

Linksverteidiger Ramy Bensebaini und Mittelfeldspieler Denis Zakaria zählen im Duell mit dem Tabellenführer wieder zur Anfangsformation. Oscar Wendt und Patrick Herrmann sitzen dafür zunächst auf der Bank. Bensebaini gab nach einer langwierigen Covid-19-Erkrankung in Bielefeld sein Comeback in der Schlussphase. Der Algerier hatte am 7. Dezember 2019 beim 2:1-Heimsieg gegen die Bayern doppelt getroffen.

Im Tor der Borussen, die derzeit Platz sieben belegen, steht wie gewohnt Yann Sommer. Auf der rechten Abwehrseite verteidigt Stefan Lainer, das Duo in der Innenverteidigung bilden Matthias Ginter und Nico Elvedi. Die Mittelfeld-Positionen besetzen Zakaria, Christoph Kramer und Florian Neuhaus. Breel Embolo, Kapitän Lars Stindl und Jonas Hofmann kommen im Angriff zum Einsatz. Alassane Pléa steht hingegen überraschend nicht im Kader.

„Wir haben in unserer Analyse geschaut, wo sich bei den Münchenern Räume ergeben, die wir nutzen können“, sagte Rose. „Es ist bekannt, dass sie hoch verteidigen und so ihre Dominanz mit dem Ball nochmal unterstreichen. So können sie die Bälle schnell zurückgewinnen und die Räume eng machen. Das verursacht in anderen Räumen für den Gegner aber auch die Chance, in diese hineinzustoßen. So etwas müssen wir gegen München konsequent und gut nutzen.“

Hier geht es zum Live-Ticker: