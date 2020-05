Live! Gladbach-Trainer Rose setzt auf Herrmann und Hofmann

Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach kämpft um die Champions League. Gegen Union Berlin gibt es am Sonntag drei Startelf-Änderungen. Der Live-Ticker.

Borussia Mönchengladbach benötigt im Heimspiel gegen Union Berlin am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) einen Sieg, um auf einen Champions-League-Rang zurückzukehren. Bayer Leverkusen war am Freitag durch den 1:0-Erfolg beim SC Freiburg in der Tabelle auf Platz drei vorgerückt − Borussia ist deshalb zumindest vorerst Fünfter. Jetzt ist Trainer Marco Rose mit seiner Mannschaft also wieder gefordert.

Nach dem 0:0 am Dienstag bei Werder Bremen hat Rose drei Änderungen in seiner Startelf vorgenommen. Linksverteidiger Ramy Bensebaini sowie die Offensivspieler Patrick Herrmann und Jonas Hofmann gehören diesmal zur Anfangsformation. Linksverteidiger Oscar Wendt und Mittelfeldspieler Christoph Kramer sitzen zunächst auf der Bank. Defensivmann Tony Jantschke, der in Bremen in die Startelf gerückt war, ist aufgrund seiner fünften Gelben Karte gesperrt.

Gladbach: Ex-Schalker Embolo fehlt verletzungsbedingt

Wie zuletzt im Weser-Stadion muss Rose auch beim Geisterspiel gegen Union auf Mittelfeldspieler Tobias Strobl und Stürmer Breel Embolo verzichten. Strobl hatte sich in der Vorwoche beim 1:3 gegen Leverkusen einen Muskelfaserriss zugezogen, Embolo eine schwere Wadenprellung. Der Ex-Schalker konnte seitdem nicht am Training teilnehmen.

In der Hinrunde hatte Gladbach, damals noch als Tabellenführer, bei Union mit 0:2 verloren. Rose warnte seine Mannschaft vor dem zweiten Duell mit dem Hauptstadt-Klub. „Auf uns wartet ein intensiv spielender Aufsteiger, der sich sehr über die Arbeit gegen den Ball definiert“, sagte der 43-Jährige. „Bei Standardsituationen müssen wir sehr aufmerksam sein.“ Rose forderte auch: „Wir müssen unser Spiel besser auf den Platz bringen in den letzten zwei Partien.“

Die Startaufstellungen:

Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Neuhaus - Hofmann, Stindl - Herrmann, Pléa, Thuram

Union: Gikiewicz - Friedrich, Schlotterbeck, Subotic - Trimmel, Gentner, Prömel, Lenz – Ingvartsen, Bülter - Andersson

Gladbach - Union (0:0) - Hier geht es zu unserem Live-Ticker