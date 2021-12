Live! 1:4! Gladbach liegt kurz vor Schluss deutlich zurück

Leipzig. RB Leipzig unter dem neuen Trainer Domenico Tedesco empfängt Borussia Mönchengladbach. Die Gladbacher stehen unter Druck. Der Live-Ticker.

Borussia Mönchengladbach war am vergangenen Wochenende die Lachnummer Fußballdeutschlands. Im Heimspiel gegen den SC Freiburg wurden die Schwarz-Weiß-Grünen vorgeführt und kassierten in den ersten 37 Minuten Rekorde brechende sechs Gegentore, vier davon nach ruhenden Bällen. Nur den nach der Pause auf Verwaltung umstellenden Breisgauern war es zu verdanken, dass sich die Klatsche nicht einer zweistelligen Höhe annäherte. Kann Mönchengladbach heute ab 15.30 Uhr Wiedergutmachung betreiben?

Auch RB Leipzig hat eine turbulente Woche hinter sich. Folgte der 1:2-Auswärtspleite beim 1. FC Union Berlin die Entlassung des erst im Sommer verpflichteten Trainer Jesse Marsch, wurde am Dienstag unter Interimscoach Achim Beierlorzer durch ein Heim-2:1 gegen Königsklassenvorjahresfinalist die Europa-League-K.o.-Phase erreicht. Gegen Borussia Mönchengladbach sitzt heute bereits der am Donnerstag vorgestellte Ex-Schalker Domenico Tedesco auf der Bank und soll den Negativtrend auch in der Bundesliga stoppen.





Hier geht es zum Live-Ticker RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach

