Berlin. Borussia Mönchengladbach hat unter Marco Rose die beste Hinrunde seit 43 Jahren gespielt. Gelingt der Abschluss? Der Live-Ticker.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Live! Kann Gladbach gegen Hertha gewinnen?

Marco Rose verbreitete ein wenig Weihnachtsstimmung im kalten Borussia-Park. Ein "Geschenk" sei der Sieg gegen den SC Paderborn im letzten Heimspiel des Jahres gewesen, sagte der Gladbacher Erfolgstrainer mit leuchtenden Augen, überreicht von seiner Mannschaft an "den Verein, die Fans und sich selbst".

Trainer Marco Rose hat schon viel bewegt. 34 Punkte hat die Borussia nach dem 2:0 (0:0) gegen Aufsteiger Paderborn auf dem Konto, schon jetzt ist es die beste Hinrunde seit 43 Jahren. Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) winkt bei Hertha BSC sogar eine 37-Zähler-Serie. Mehr waren es nur in den Meisterjahren 1969/1970 und 1976/1977 (jeweils 39). Hinzu kommt die aktuelle Bilanz von sieben Heimsiegen in Folge und die Tatsache, auf jeden Fall vor Bayern München und Borussia Dortmund zu überwintern. (sid)

Hier geht es zum Live-Ticker: