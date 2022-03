Live! Krisen-Gipfel Gladbach - Hertha: Embolo an den Pfosten

Mönchengladbach. Gladbach und Hertha BSC stecken im Abstiegskampf. Das Duell im Borussia-Park ist ein Schlüsselspiel. Die Partie im Live-Ticker.

Krisen-Gipfel im Borussia-Park: Das Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) ist für die beiden Klubs ein Schlüsselspiel im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga. Die Berliner sind in diesem Jahr noch sieglos, zuletzt kassierten sie vier Niederlagen in Serie. Die Gladbacher holten aus den vergangenen 13 Spielen nur neun Punkte. Vier Zähler trennen sie von der Hertha, die nach dem 1:1 des VfB Stuttgart bei Union Berlin vorerst punktgleich mit den Schwaben (23) den vorletzten Platz belegt.

Bei der Borussia gibt es eine Woche nach dem 2:3 in Stuttgart drei Änderungen in der Startelf: Für Offensivspieler Jonas Hofmann (Muskelfaserriss) ist Breel Embolo in die Anfangsformation gerückt. Ex-Hertha-Profi Luca Netz ersetzt Ramy Bensebaini (Gelbsperre) auf der linken Seite. Mittelfeldspieler Christoph Kramer sitzt zunächst auf der Bank, für ihn spielt Jordan Beyer in der Abwehr. Kapitän Lars Stindl, der mehrere Wochen verletzt ausgefallen war, steht wieder im Kader.

In Mönchengladbach treffen zwei Mannschaften mit überaus schlechten Defensivleistungen aufeinander. Die Gastgeber haben in dieser Saison schon 51 Gegentore hinnehmen müssen, bei der Hertha sind es schon 58. Schlechter in dieser Bilanz ist nur der Tabellenletzte Greuther Fürth (64).

Gladbachs Co-Trainer Christian Peintinger vertritt Adi Hütter (Corona-Infektion) diesmal als Cheftrainer. Während des Spiels stehen die beiden nicht in Kontakt. Unter großem Druck steht vor allem Hertha-Coach Tayfun Korkut. Dass er bei einer weiteren Niederlage im Amt bleiben darf, gilt als sehr unwahrscheinlich.

Die Startaufstellungen:

Gladbach: Sommer - Ginter, Elvedi, Beyer - Scally, Neuhaus, Koné, Netz - Thuram, Pléa - Embolo

Hertha: Lotka - Gechter, Stark, Kempf - Pekarik, Tousart, Ascasibar, Plattenhardt - Darida - Selke, Belfodil

