Live! Spitzt sich die Gladbach-Krise weiter zu?

Vier Spiele, vier Niederlagen, 17 Gegentore: Die jüngste Bilanz von Borussia Mönchengladbach ist desaströs. Das Team von Trainer Adi Hütter liegt nur noch einen Punkt vor dem Relegationsrang 16. An diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) spielt Gladbach zum Hinrunden-Abschluss der Fußball-Bundesliga bei der formstarken TSG Hoffenheim, die 13 Punkte aus den vergangenen fünf Partien holte.

„Was diese Zahl und das Selbsvertrauen angeht, ist Hoffenheim die Mannschaft der Stunde“, sagte Hütter am Freitag: „Wir haben an unseren Niederlagen zu knabbern. Trotzdem ist bei jedem Spiel die Zuversicht da.“ Seine Mannschaft habe auch zuletzt beim 2:3 gegen Eintracht Frankfurt „zu viele individuelle Fehler gemacht“, meinte der Österreicher: „Dieses Spiel war grundsätzlich in Ordnung, es war eine Steigerung. Wir müssen jetzt alle anpacken und helfen, damit wir noch ein positives Ergebnis erzielen.“

Gladbach muss heute erneut auf Nico Elvedi verzichten. Der Innenverteidiger fehlt aufgrund eines Magen-Darm-Infekts. Hütter muss zudem auf Mittelfeldspieler Manu Koné (Gelbsperre) und Flügelspieler Jonas Hofmann (Knie-OP) verzichten. (fs)

Die Startaufstellungen:

Hoffenheim: Baumann - Posch, Grillitsch, Vogt - Kaderabek, Stiller, Geiger, Raum - Dabbur, Kramaric, Rutter

Mönchengladbach: Sommer - Ginter, Zakaria, Bensebaini - Scally, Kramer, Herrmann, Lainer - Thuram, Stindl - Embolo

