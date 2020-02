Nordtveit: "Die großen Gladbacher Zeiten werden noch kommen"

Als 17-Jähriger wagte Havard Nordtveit einen großen Schritt. 2007 verließ er Norwegen, um nach England zum FC Arsenal zu wechseln. Der Durchbruch gelang ihm aber erst 2011 in der Fußball-Bundesliga, als Profi von Borussia Mönchengladbach, wo er fünfeinhalb Jahre spielte. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) tritt der Defensiv-Allrounder nun mit der TSG Hoffenheim im Borussia-Park an. Der 29-Jährige sprach vorher über seinen früheren Klub, seine Rolle als Familienvater und sein Heimatland.

Herr Nordtveit, wenn Sie Mitspielern von Ihrem Heimatland Norwegen berichten, was erzählen Sie ihnen?

Havard Nordtveit: Dass dort alles besser ist (lacht). Nein, aber die Norweger sind wirklich sehr offene Menschen. Die meisten Leute denken immer positiv. Auch von der Lebensqualität finde ich es super. Als Mensch kannst du viel erleben in diesem Land. Dinge, die du nirgendwo anders in Europa erleben kannst.

Sie sind ein Mensch, der die Natur mag. Was hat die Region um Sinsheim für Sie zu bieten?

Nordtveit: Hier ist es auch sehr schön. Wir sind umgeben von Wäldern, in der Nähe fließen der Neckar und der Rhein. Mit einem Top-Trainingszentrum sind wir direkt in der Natur, es geht außen herum gemütlich zu. Man kann in Ruhe jeden Tag hart arbeiten.

In dieser Saison mussten Sie wegen einer Rippenprellung pausieren und kamen bislang nur fünfmal zum Einsatz. Wie sehen Sie Ihre Rolle im Team?Nordtveit: Ich habe eine Führungsrolle, zumal ich in der Kabine schon ein älterer Sack bin (lacht). Ob ich spiele oder nicht, ist dabei nicht entscheidend, weil ich einfach insgesamt als Mensch und mit meiner Erfahrung den jungen Spielern helfen kann. Dennoch bin ich natürlich bereit für jedes Spiel. Ich bin voll drin in der Mannschaft, habe auch ein super Verhältnis zu Trainer Alfred Schreuder. Und ich hoffe, dass ich am Samstag auch drei Punkte aus dem Borussia-Park mitnehmen kann.

Was bedeutet eine Rückkehr nach Gladbach für Sie?

Nordtveit: Es ist immer wieder eine Freude, die Spieler wiederzusehen, mit denen ich zusammen gespielt habe. Gladbach wird immer einen großen Platz in meinem Herzen haben. Es ist für mich ein großartiges Spiel.

Mit welchen ihrer früheren Mitspieler haben Sie noch regelmäßigen Kontakt?

Nordtveit: Mit Oscar Wendt und Lars Stindl ab und zu. Ich freue mich auch, Sportdirektor Max Eberl zu sehen. Mit ihm habe ich immer gute Laune. Genauso wie mit Steffen Korell, dem Leiter der Scouting-Abteilung. Sie alle haben große menschliche Qualitäten.

Welches war Ihr schönstes Erlebnis als Gladbach-Profi?

Nordtveit: Mein erstes Bundesliga-Tor im April 2011, als wir das Derby gegen Köln mit 5:1 gewonnen haben. Ich erinnere mich aber auch an das Relegationsspiel 2011 gegen Bochum. Es lief die 92. Minute. Nach einem Einwurf von mir ging es zunächst ein bisschen hin und her, ehe der Ball zu Igor de Camargo kam, der getroffen hat. Die Lautstärke im Stadion war unglaublich.

Damals bejubelte die Borussia den Klassenerhalt, jetzt mischt sie oben mit. Was trauen Sie Ihrem früheren Klub zu?

Nordtveit: Die Mannschaft hat viele Qualitäten. Trainer Marco Rose ist nicht nur super sympathisch, sondern hat auch sehr viel Ahnung vom Fußball. Ich wünsche Gladbach als Verein nur das Beste. Diese Mannschaft verdient es, im Europapokal zu spielen. Mindestens.

Ist Gladbach in dieser Saison gar ein Titelkandidat?

Nordtveit: Gladbach stand ja schon über mehrere Spieltage auf Platz eins. Das Team ist also natürlich ein Kandidat. Ob es in dieser Saison schon klappen kann mit einem Titel, weiß ich nicht. Aber die großen Gladbacher Zeiten werden noch kommen. Die Mannschaft hat großes Potential, Yann Sommer beispielsweise ist für mich einer der besten Torhüter der Welt. Er hat bislang überragend gespielt in dieser Saison, viele unmögliche Bälle gehalten und damit auch viele Punkte für die Mannschaft geholt. Und man sieht, wie sich die Spieler gegenseitig vertrauen, wie sie sich jedes Mal gemeinsam über Tore und Siege freuen. Sie haben einen großen Zusammenhalt.

Sport 171 Bundesliga-Spiele für Gladbach Der FC Arsenal verlieh Havard Nordtveit in der Saison 2009/10 an den Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Nürnberg. Von 2011 bis 2016 bestritt er 171 Liga-Spiele für Borussia Mönchengladbach.

In der Premier League spielte Nordtveit in der Saison 2016/17 für West Ham United. 2017 wechselte er zur TSG Hoffenheim, die ihn im Januar 2019 bis Saisonende an den FC Fulham verlieh.

Was können Sie mit Hoffenheim in dieser Saison erreichen?

Nordtveit: Wir sind in einer Entwicklungsphase. Es braucht alles ein bisschen Zeit, auch deshalb, weil es im Sommer personell einen ziemlich großen Umbruch gab und dazu ein neuer Trainer gekommen ist. Wir haben schon gegen sehr gute Mannschaften gewonnen. Aber wir haben auch oft gut gespielt, unsere Chancen nicht genutzt und dann verloren. Das ist ein Lernprozess. Wir sind immer kritisch, wollen uns ständig verbessern, individuell, aber auch als Mannschaft. In den zweieinhalb Jahren, bis mein Vertrag hier endet, will ich auf jeden Fall noch mal europäisch spielen mit dem Team.

Was planen Sie nach Ihrem Vertragsende der TSG im Sommer 2022?

Nordtveit: Ich habe meinen Kindern versprochen, dass ich nach Hause nach Norwegen komme. 2022 wird mein Sohn eingeschult. Ich will mehr Zeit mit ihm verbringen und für ihn da sein. Ich möchte kein Vater sein, der ständig nur im Ausland ist.

Inwiefern hat sich Ihr Leben dadurch verändert, dass Sie Kinder bekommen haben?

Nordtveit: Es war das Größte, was in meinem Leben passiert ist. Vorher war immer Fußball wichtiger. Aber wenn man jetzt einen harten Tag hatte oder ein schlechtes Spiel gemacht und verloren hat, kann man einfacher nach vorne schauen, indem man mit der Familie wertvolle Zeit verbringt und nicht so viel grübelt. Familie ist das Wichtigste. Fußball kommt als gute Nummer zwei.

Wollen Sie denn in Norwegen weiter Fußball spielen?

Nordtveit: Wenn mein Körper das zulässt, dann ja. Einen festen Plan habe ich noch nicht. Aber vermutlich spiele ich ein bisschen weiter und probiere, meiner Stadt Haugesund und den jungen Leuten in Norwegen etwas von dem zurückzugeben, was ich dort gelernt und in meinem Fußballerleben erlebt habe.

Havard Nordtveit im Duell mit Bayerns Thomas Müller. Foto: firo

Einer Ihrer jungen Landsmänner beeindruckt auch als Profi von Borussia Dortmund: Erling Haaland. Wie vollbringt man als 19-Jähriger solche Leistungen?

Nordtveit: Gute Frage, aber er ist in diesen Tagen vielleicht der beste Stürmer der Welt. Er bereitet den gegnerischen Abwehrspielern ständig Probleme und schießt, wann immer es möglich ist. Er hat nur ein Ziel: Tore zu machen.

Am 26. März treffen Sie und Haaland mit der norwegischen Nationalmannschaft im Halbfinale der EM-Playoffs auf Serbien. Wie stehen die Chancen auf eine Teilnahme an der Europameisterschaft?

Nordtveit: Dort dabei zu sein - das wäre ein Traum. Wir haben Glück, dass wir ein Heimspiel haben. Seit drei Jahren sind wir ungeschlagen in Oslo. Serbien hat eine sehr gute Mannschaft, aber die haben wir auch. Die Chancen stehen 50:50. Es wird ein hartes Spiel, ein großer Kampf. Norwegen nahm zuletzt vor 20 Jahren an einer EM teil. Es wird also Zeit, dass wir mit der Nationalmannschaft wieder ein bisschen Erfolg haben (grinst).