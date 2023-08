Schock für Borussia Mönchengladbach: Omlin fällt offenbar lange aus

Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach muss offenbar monatelang auf Torwart Jonas Omlin verzichten. Eine Hiobsbotschaft vor dem Spiel gegen den FC Bayern.

Bittere Nachricht für Borussia Mönchengladbach: Der Fußball-Bundesligist muss nach Bild-Informationen mehrere Monate auf Kapitän Torwart Jonas Omlin verzichten. Der Torwart müsse sich wegen Schulterproblemen kurzfristig einer Operation unterziehen, heißt es.

Omlin war am Mittwochvormittag bereits überraschend nicht für den Nationalmannschafts-Kader der Schweiz nominiert worden. In der EM-Qualifikation gegen Kosovo und Andorra setzt der Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin auf Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (FC Lorient) und Omlins Vorgänger bei Borussia, Yann Sommer von Inter Mailand.

Drei weitere Torhüter im Gladbach-Kader

Omlin war im Winter vom französischen Erstligisten HSC Montpellier nach Gladbach gewechselt. Dort wurde er Nachfolger von Sommer, der in der Rückrunde für den FC Bayern im Einsatz war. In den beiden ersten Partien der neuen Bundesliga-Saison kassierte Omlin sieben Gegentore.

Die Borussia tritt am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den Serienmeister aus München an. Trainer Gerardo Seoane hat drei weitere Torhüter in seinem Kader: Moritz Nicolas, Tobias Sippel und Jan Olschowsky.(fs)

