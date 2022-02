Vor Wolfsburg-Spiel: Gladbach muss eine Tragödie verkraften

Mönchengladbach. Der Abstiegskampf in der Bundesliga spitzt sich weiter zu. Gladbach empfängt am Samstag den VfL Wolfsburg. Der Verein steht noch unter Schock.

Bei Borussia Mönchengladbach ist der Fußball aufgrund der Tragödie um Jordi Bongard in den Hintergrund gerückt. Der Tod des 20 Jahre alten Abwehrspielers bei einem schweren Autounfall in der Nacht zu Donnerstag hat den Klub in eine Schockstarre versetzt. Es herrscht tiefe Trauer vor dem Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Gladbach steckt im Abstiegskampf

Für die Gladbacher dürfte es schwer werden, die schlimme Nachricht zu verarbeiten. „Unser tiefes Mitgefühl und unsere Gedanken sind bei Jordis Familie“, hatte der neue Sportdirektor Roland Virkus gesagt. Bongard spielte seit 2013 bei der Borussia, im Juli 2021 unterzeichnete er einen Profivertrag. Der Klub strich am Donnerstag kurzerhand das Training und die Pressekonferenz. Duelle im Abstiegskampf Dennoch müssen die Gladbach-Profis ihren Fokus angesichts der heiklen Tabellensituation und dem 0:6 bei Borussia Dortmund nun wieder auf den Abstiegskampf richten.

Das Spiel gegen Wolfsburg hat richtungweisenden Charakter. Die Gladbacher liegen mit 26 Punkten einen Zähler hinter den Niedersachsen, ihr Abstand zum Relegationsrang beträgt vier Punkte. Für sie folgen dann Spiele beim VfB Stuttgart (5. März) und gegen Hertha BSC (12. März). Auch diese Klubs sind in Abstiegsgefahr.

