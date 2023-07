Guardiola kämpft um Walker: „Unglaublich wichtiger Spieler“

Tokio Wenn der FC Bayern an diesem Mittwoch auf Manchester City trifft, steht Kyle Walker im Fokus. Pep Guardiola will seinen Abwehrspieler nicht hergeben - und hat eine klare Meinung zu Harry Kane.

Pep Guardiola will Kyle Walker nicht kampflos zum FC Bayern ziehen lassen.

„Er ist ein unglaublich wichtiger Spieler für uns. Ein Spieler mit solchen Qualitäten ist weltweit nur schwer zu finden“, sagte der Trainer von Manchester City in Tokio und kündigte an: „Wir wollen ihn behalten. Wir werden um ihn kämpfen, genau wie Bayern das auch tun wird.“

Zuletzt hatte es Berichte gegeben, wonach Walker City bereits über seinen Wechselwunsch nach München informiert habe. Zuvor soll er den Bayern bereits eine Zusage gegeben haben. Dem Vernehmen nach soll er in München für zwei Jahre bis 2025 unterschreiben und eine Option für eine weitere Saison bekommen. Spekuliert wird über eine Ablösesumme von 15 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Einen möglichen Tausch mit Bayerns Benjamin Pavard wollte Guardiola nicht kommentieren.

„Ich weiß nicht, was passieren wird. Ich weiß, dass Kyle in Gesprächen mit anderen Clubs ist“, sagte der 52 Jahre alte Spanier vor dem Testspiel gegen seinen Ex-Club. Im Rahmen ihrer Marketing-Reisen durch Asien treffen der Champions-League-Sieger und die Münchner an diesem Mittwoch (12.30 Uhr/RTL und Sky) in Tokio aufeinander.

Wiedersehen mit den Bayern

Entgegen erster Medienberichte dürfte Walker spielen. „Warum sollte ich ihn nicht aufstellen? Er ist unser Spieler und wir müssen mit den Besten antreten“, sagte Guardiola und freute sich über ein neuerliches Wiedersehen mit den Bayern. „Ich bin immer glücklich, alte Freunde zu treffen. Der Test ist wichtig für uns und zeigt uns, wo wir gerade stehen.“

Routinier Walker spielt seit 2017 für die Engländer. Sein Vertrag bei Man City läuft 2024 aus. Bayern-Trainer Thomas Tuchel soll ein klarer Befürworter einer Verpflichtung sein.

Priorität hat für die Bayern aber weiterhin der Transfer von Starstürmer Harry Kane. „Ich habe keine Worte, um zu beschreiben, wie gut er ist. Bayern will immer die besten der Welt, und Harry Kane ist einer von ihnen“, lobte Guardiola den Angreifer von Tottenham Hotspur. Er wollte ihn selbst mal zu Man City holen.