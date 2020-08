Premier League Guardiola über Klopp: "Er ließ mich am meisten rätseln"

Manchester. Manchester Citys Trainer Pep Guardiola würdigt den Premier-League-Sieger FC Liverpool und dessen Trainer Jürgen Klopp.

Für Teammanager Pep Guardiola vom englischen Fußball-Topklub Manchester City ist Liverpool-Meistertrainer Jürgen Klopp sein bisher schwerster Gegner. "Er ist der Rivale, der mich am meisten rätseln ließ, wie ich ihn und sein Team schlagen kann", sagte der 49-Jährige im Interview mit DAZN.

Guardiola: Liverpool strategisch und mental extrem stark

Der FC Liverpool sei die Mannschaft, "gegen die es in meiner Trainerkarriere am schwierigsten war", erklärt der ehemalige Bayern-Coach: "Wenn sie dominant auftreten, schnüren sie dich ein, dann gibt es kein Entkommen. Sie sind sehr schnell in der Rückwärtsbewegung und strategisch wie mental extrem stark. Spielt man selbst dominant, finden sie Lücken, die sonst niemand findet."

Liverpool stärker als Real Madrid?

Selbst im Vergleich zu seiner Zeit als Trainer beim FC Barcelona und den dortigen Duellen mit Erzrivale Real Madrid sei die Herausforderung gegen Liverpool nochmal eine größere: "Ich habe immer gesagt, dass Real Madrid ein sehr starkes Team hat. Real und die schwierigen Duelle mit Jose Mourinho, Manuel Pellegrini und all den anderen Trainern haben mir dabei geholfen, ein besserer Trainer zu werden", so Guardiola, gibt aber zu: "Wenn sie mich nach dem schwierigsten Gegner fragen, war es Liverpool." (sid)