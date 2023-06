Härtel übernimmt bei Eintracht Braunschweig

Braunschweig Jens Härtel ist neuer Trainer von Eintracht Braunschweig. Zwei Tage nach der Trennung von Michael Schiele gab der Fußball-Zweitligist die Verpflichtung des 54-jährigen Nachfolgers bekannt.

Härtel führte zuletzt den FC Hansa Rostock und den 1. FC Magdeburg zum Aufstieg in die zweite Liga.

„Es hat sich in den Gesprächen herauskristallisiert, dass Jens Härtel von seiner Herangehensweise, seiner inhaltlichen Arbeit und sportlichen Ausrichtung sehr gut zu uns passt. Er bringt die Erfahrung und die nötige Klarheit an der Seitenlinie mit, um uns sportlich weiterzuentwickeln“, sagte Braunschweigs Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann.

Härtel erhält in Braunschweig einen Zweijahresvertrag und wird am Montag bei einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt. Beim FC Hansa Rostock musste er im November 2022 kurz vor dem letzten Hinrunden-Spiel in Braunschweig gehen.