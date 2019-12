Hans-Jörg Criens: Er war der Joker vom Bökelberg

Hans-Jörg Criens gilt als Prototyp des „Jokers“ im Fußball. Immerhin gelangen dem Angreifer von Borussia Mönchengladbach bei 67 Bundesliga-Einwechselungen 14 Tore. Legendär ist diese Einwechslung von Criens: Acht Minuten vor Ende der regulären Spielzeit auf das Feld gekommen, köpfte er im Mai 1984 im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Werder Bremen in der Nachspielzeit das 4:4. Dann traf er in der 107. Minute per Dropkick mit dem linken Spann zum 5:4-Sieg für die „Fohlen“. Im ZDF-Sportstudio einige Tage später hielt Moderator Karl Senne eine überdimensionale Spielkarte in die Kamera, bevor er Criens zum Interview bat. Die des Jokers.

Am Zweiten Weihnachtstag ist Hans-Jörg Criens mit 59 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben.

92 Tore in 290 Bundesliga-Spielen erzielte Hans-Jörg Criens

Trainer Jupp Heynckes‘ Joker vom Bökelberg wird als der Joker schlechthin, als drittbester Torjäger der Gladbacher Historie, als eine Borussia-Legende in Erinnerung bleiben. Zwölf Jahre war der gebürtige Neusser für die „Fohlen“ unterwegs, traf in 290 Bundesliga-Partien 92-mal ins Netz. Lediglich Jupp Heyn­ckes (195) und Herbert Laumen (97) erzielten mehr Tore für Borussia Mönchengladbach.

Drei Treffer für den 1. FC Nürnberg zwischen 1993 und 1995 kamen für Criens später noch hinzu. Das 5:4-Siegtor gegen Bremen im Pokal wurde damals von den ARD-Zuschauern zum „Tor des Monats“ gewählt. „Die Plakette habe ich noch, aber irgendwo im Keller. Ich bin nicht der Typ, der zu Hause ein Museum braucht. Die schönen Momente sind bei mir im Kopf. Ein Bild im alten Gladbach-Dress an der Wand reicht mir“, erklärte Criens vor knapp drei Jahren im Gespräch mit dieser Redaktion betont gelassen und bescheiden.

Zwei verlorene DFB-Pokalfinals 1984 gegen Bayern München und 1992 gegen Hannover 96 (da als Borussia-Kapitän), der dritte Bundesliga-Platz mit Mönchengladbach in der Saison 1983/84, Spiele im Uefa-Pokal-Halbfinale 1987 gegen Dundee United und ein Einsatz in der deutschen Olympia-Auswahl zählen zu Criens‘ sportlichen Karriere-Höhepunkten. „Doch solch ein Glücksgefühl wie nach dem Tor zum 5:4 hatte ich danach nicht mehr“, betonte er einst. 1995 beendete Criens seine Profikarriere. Ein Knorpelschaden im linken Kniegelenk zwang ihn zum Aufhören.

Nach seiner Profizeit blieb Criens dem Fußball nebenberuflich als Trainer verbunden. Allerdings lediglich auf Amateurebene zwischen Kreisliga B und Landesliga. SC Waldniel oder Schwarz-Weiß Elmpt hießen nun die Stationen nahe Mönchengladbach, auch bei den Niederrheinliga-Frauen von Tura Brüggen war Criens aktiv. Vor fünf Jahren gab er den Job aber auf. Grund: „Ich hatte keine Lust mehr, mir im Winter den Hintern abzufrieren.“ Die Arthrose in Fuß- und Kniegelenken machte die Entscheidung leicht. Für Borussias Traditionsmannschaft, die Weisweiler-Elf, war Criens allerdings bis zuletzt aktiv.

Hans-Jörg Criens: Taxi-Fahren für den guten Zweck

Nach seiner Zeit als Trainer stellte Criens seine Kraft in den Dienst einer guten Sache und fuhr Taxi für Rollstuhl- und Dialysepatienten sowie spastisch gelähmte Menschen. „Das macht Spaß und erweitert meinen Horizont“, erklärte der einstige Fußballprofi. Die Nachricht von seinem unerwarteten Tod sorgte für Bestürzung. „Borussia Mönchengladbach wird Hans-Jörg Criens immer in dankbarer Erinnerung behalten“, hieß es in einer Mitteilung des Klubs. „Wir lassen nur die Hand los, nicht den Menschen. Ruhe in Frieden LANGER“, schrieb sein ehemaliger Mitspieler Jörg Neun auf Instagram.

Nicht nur dem deutschen Fußball, sondern auch als verlässlicher Helfer für Menschen in Not wird Hans-Jörg Criens fehlen.