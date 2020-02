Hertha BSC bestätigt: Klinsmann als Trainer zurückgetreten

Berlin. Überraschung in Berlin: Jürgen Klinsmann hat in den sozialen Medien seinen Rücktritt als Trainer von Hertha BSC bekannt gegeben.

Jürgen Klinsmann ist nicht länger Trainer von Bundesligist Hertha BSC. Am Dienstagmorgen schrieb der 55-Jährigen in den sozialen Medien, dass er das Amt des Cheftrainers "zur Verfügung stellen" wird. Zunächst bestätigte Klinsmanns Berater Roland Eitel dem sid den Rücktritt. Dann folgte der Verein selbst. "Wir sind von dieser Entwicklung am Morgen überrascht worden. Insbesondere nach der vertrauensvollen Zusammenarbeit hinsichtlich der Personalentscheidungen in der für Hertha BSC intensiven Wintertransferperiode gab es dafür keinerlei Anzeichen", erklärte Geschäftsführer Michael Preetz.

Statt weiter an der Seitenlinie zu stehen, will er sich wohl weiter seiner "ursprünglichen, langfristig angelegten Aufgabe" als Aufsichtsratsmitglied widmen, erklärte Klinsmann bei Facebook und Twitter und kritisierte dabei die „handelnden Personen“.

„Als Cheftrainer benötige ich allerdings für diese Aufgabe, die noch nicht erledigt ist, auch das Vertrauen der handelnden Personen. Gerade im Abstiegskampf sind Einheit, Zusammenhalt und Konzentration auf das Wesentliche die wichtigsten Elemente“, schrieb Klinsmann. „Sind die nicht garantiert, kann ich mein Potenzial als Trainer nicht ausschöpfen und kann meiner Verantwortung somit auch nicht gerecht werden.“

Hertha BSC: In der Bundesliga nur drei Siege unter Klinsmann

Klinsmann übernahm die Berliner Ende November und kündigte an, den Verein mit Hilfe des Investors Lars Windhorst zum „Big City Club“ machen zu wollen. Aus neun Bundesligaspielen unter der Leitung des ehemaligen Bundestrainers gelangen Hertha allerdings nur drei Siege. Zuletzt schied der Hauptstadtklub trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung gegen Schalke 04 aus dem DFB-Pokal aus. Drei Tage später folgte eine 1:3-Niederlage gegen Mainz 05.

Der „kicker“ berichtet, dass die Mannschaft in diesen Minuten auf dem Trainingsplatz zur Ansprache versammelt ist. Klinsmann soll dabei nicht anwesend sein, nur seine bisherigen Co-Trainer Alexander Nouri, Markus Feldhoff und die Athletikcoach Werner Leuthard.

Nach dem 21. Spieltag steht Hertha BSC in der Bundesliga auf Rang 14, vier Punkte vor dem Relegationsplatz.