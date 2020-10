BVB-Wiedersehen mit Immobile, Hammer-Gruppe für Gladbach

Genf. Die Champions-League-Gruppen stehen: So reagiert der BVB auf das Wiedersehen mit Ex-Stürmer Immobile. Lewandowski ist Europas bester Fußballer.

18:55 Uhr: Mit einer Information der Uefa, bald wieder Zuschauer zuzulassen, beenden wir den Ticker. So heißt es in einer Mitteilung der Uefa: "Nach dem erfolgreichen Pilotprojekt beim Uefa-Superpokal in Budapest am 24. September hat das Exekutivkomitee der Uefa heute beschlossen, ab der kommenden Woche die teilweise Rückkehr von Zuschauern für Uefa-Spiele zuzulassen, sofern die lokalen Gesetze dies zulassen. Die Anzahl der Zuschauer wird auf maximal 30 Prozent der jeweiligen Stadionkapazität begrenzt. Auswärtsfans dürfen bis auf weiteres nicht zu den Spielen kommen."

18:41 Uhr: Gladbach-Sportdirektor Max Eberl schätzt die Gruppe weder als Hammer, noch als Horror ein. Er nennt sie ein "geiles Los", Champions League sei die "Crème de la Crème Europas und wir freuen uns auf diese Herausforderung".

18:35 Uhr: Europas Fußballer des Jahres steht fest: Robert Lewandowski vom FC Bayern München hat sich gegen seinen Klubkollegen Manuel Neuer und Kevin de Bruyne von Manchester City durchgesetzt.

18:29 Uhr: Auch Borussia Mönchengladbach hat auf die Auslosung reagiert. Trainer Marco Rose sagt: "Unsere Gruppe klingt richtig nach Champions League." Er fühlt sich an glorreiche Zeiten des Klubs erinnert: Real und Inter sind zwei Mannschaften, mit denen sich die Borussia schon in der glorreichen alten Zeit gemessen hat. Wir freuen uns darauf."

18:26 Uhr: Die ersten Reaktionen zur Auslosung sind da. Michael Zorc, Sportdirektor von Borussia Dortmund, sagt: „Das ist eine interessante Gruppe. Mit St. Petersburg und Brügge haben wir in den vergangenen Jahren schon unsere Erfahrungen gemacht." Er nimmt auch Bezug auf die Begegnung mit einem Ex-BVB-Stürmer: "Auf das Wiedersehen mit Ciro Immobile im Trikot von Lazio Rom freuen wir uns. Es ist unser klares Ziel, die Gruppenphase zu überstehen.“

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke erklärte: „Vier starke Teams, eine interessante Gruppe. Das Wiedersehen mit Ciro Immobile, auf das wir uns sehr freuen, gibt dem Los Lazio Rom eine besondere Würze. Und in St. Petersburg sowie FC Brügge treffen wir alte Bekannte.“

18:26 Uhr: Bayern-Coach und Triple-Sieger Hans-Dieter Flick wurde als Europas Trainer des Jahres ausgezeichnet.

18:19 Uhr: Damit ist die Auslosung durch. Es folgen weitere Analysen und erste Stimmen. Außerdem wird noch Europas Fußballer des Jahres ausgezeichnet.

Gruppe A: Bayern München, Atletico Madrid, Red Bull Salzburg, Lokomotive Moskau

Atletico Madrid, Red Bull Salzburg, Lokomotive Moskau Gruppe B: Real Madrid, Shakhtar Donezk, Inter Mailand, Borussia Mönchengladbach

Real Madrid, Shakhtar Donezk, Inter Mailand, Gruppe C: FC Porto, Manchester City, Olympiakos Piräus, Olympique Marseille

FC Porto, Manchester City, Olympiakos Piräus, Olympique Marseille Gruppe D: FC Liverpool, Ajax Amsterdam, Atalanta Bergamo, FC Midtjylland

FC Liverpool, Ajax Amsterdam, Atalanta Bergamo, FC Midtjylland Gruppe E: FC Sevilla, FC Chelsea, FC Krasnodar, Stade Rennes

FC Sevilla, FC Chelsea, FC Krasnodar, Stade Rennes Gruppe F: Zenit St. Petersburg, Borussia Dortmund, Lazio Rom, Club Brügge

Zenit St. Petersburg, Lazio Rom, Club Brügge Gruppe G: Juventus Turin, FC Barcelona, Dynamo Kiew, Ferencvaros Budapest

Juventus Turin, FC Barcelona, Dynamo Kiew, Ferencvaros Budapest Gruppe H: Paris Saint-Germain, Manchester United, RB Leipzig, Basaksehir Istanbul

18:07 Uhr: Fehlen noch die Stürmerin und der Stürmer des Jahres: Pernille Harder, inzwischen vom VfL Wolfsburg zu Chelsea gewechselt, und Robert Lewandowski (FC Bayern) gewinnen.

18:04 Uhr: Ciro Immobile kehrt nach Dortmund zurück. Sein Klub Lazio Rom ist in die BVB-Gruppe gelost worden. Bayern spielt gegen Atletico und Red Bull Salzburg. Das Leipziger Schwesternteam muss gegen PSG und Manchester United ran.

Gruppe A: Bayern München, Atletico Madrid, Red Bull Salzburg

Atletico Madrid, Red Bull Salzburg Gruppe B: Real Madrid, Shakhtar Donezk, Inter Mailand

Real Madrid, Shakhtar Donezk, Inter Mailand Gruppe C: FC Porto, Manchester City, Olympiakos Piräus

FC Porto, Manchester City, Olympiakos Piräus Gruppe D: FC Liverpool, Ajax Amsterdam, Atalanta Bergamo

FC Liverpool, Ajax Amsterdam, Atalanta Bergamo Gruppe E: FC Sevilla, FC Chelsea, FC Krasnodar

FC Sevilla, FC Chelsea, FC Krasnodar Gruppe F: Zenit St. Petersburg, Borussia Dortmund, Lazio Rom

Zenit St. Petersburg, Lazio Rom Gruppe G: Juventus Turin, FC Barcelona, Dynamo Kiew

Juventus Turin, FC Barcelona, Dynamo Kiew Gruppe H: Paris Saint-Germain, Manchester United, RB Leipzig

17:51 Uhr: Eine weitere Nachricht aus deutscher Sicht: Nationalspielerin Dzsenifer Marozsan von Olympique Lyon ist Europas Mittelfeldspielerin des Jahres. Kevin De Bruyne (Manchester City) ist bester Mittelfeldspieler der Saison.

17:50 Uhr: Es folgt der zweite Topf. Der BVB trifft auf St. Petersburg. Und wir haben das ewige Duell: Ronaldo (Juventus) gegen Messi (FC Barcelona).

Gruppe A: Bayern München, Atletico Madrid

Atletico Madrid Gruppe B: Real Madrid, Shakhtar Donezk

Real Madrid, Shakhtar Donezk Gruppe C: FC Porto, Manchester City

FC Porto, Manchester City Gruppe D: FC Liverpool, Ajax Amsterdam

FC Liverpool, Ajax Amsterdam Gruppe E: FC Sevilla, FC Chelsea

FC Sevilla, FC Chelsea Gruppe F: Zenit St. Petersburg, Borussia Dortmund

Zenit St. Petersburg, Gruppe G: Juventus Turin, FC Barcelona

Juventus Turin, FC Barcelona Gruppe H: Paris Saint-Germain, Manchester United

17:37 Uhr: Joshua Kimmich vom FC Bayern ist Verteidiger der Saison.

17:36 Uhr: Der erste Topf ist gelost.

Gruppe A: Bayern München

Gruppe B: Real Madrid

Real Madrid Gruppe C: FC Porto

FC Porto Gruppe D: FC Liverpool

FC Liverpool Gruppe E: FC Sevilla

FC Sevilla Gruppe F: Zenit St. Petersburg

Zenit St. Petersburg Gruppe G: Juventus Turin

Juventus Turin Gruppe H: Paris Saint-Germain

17:27: Die Uefa-Offiziellen erklären das Prozedere. Die Auslosung dürfte gleich starten. Zuerst werden die Klubs aus Topf 1 auf die Gruppen verteilt, darunter ist unter anderem Titelverteidiger Bayern München.

17:19 Uhr: Manuel Neuer ist Europas Torhüter der Saison - und wird auf seine starke Leistung im Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain (1:0) angesprochen. "Für mich als Torwart kommt es darauf an, in den entscheidenden Spiel da zu sein", sagte der Torwart des FC Bayern München.

17:00 Uhr: Die Zeremonie hat nun begonnen, es folgen nach den üblichen Uefa-Einspielern die Spielerauszeichnungen.

15:40 Uhr: Großer Favorit auf den Titel Europas Fußballer des Jahres ist Robert Lewandowski. Geht es nach unserem Autor wäre eine Wahl des Bayern-Angreifers nur folgerichtig. Warum? Das können Sie in unserem Kommentar nachlesen.

15.22 Uhr: Außerdem gibt es noch die folgenden Auszeichnungen:

Trainer des Jahres - die Nominierten: Hansi Flick (FC Bayern), Jürgen Klopp (FC Liverpool) und Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain).

- die Nominierten: Hansi Flick (FC Bayern), Jürgen Klopp (FC Liverpool) und Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain). Torhüter des Jahres - die Nominierten: Manuel Neuer (FC Bayern), Keylor Navas (Paris Saint-Germain), Jan Oblak (Atlético Madrid)

die Nominierten: Manuel Neuer (FC Bayern), Keylor Navas (Paris Saint-Germain), Jan Oblak (Atlético Madrid) Abwehrspieler des Jahres - die Nominierten: David Alaba, Alphonso Davies, Joshua Kimmich (alle FC Bayern)

- die Nominierten: David Alaba, Alphonso Davies, Joshua Kimmich (alle FC Bayern) Mittelfeldspieler des Jahres - die Nominierten: Thomas Müller (FC Bayern), Thiago (FC Liverpool), Kevin de Bruyne (Manchester City)

- die Nominierten: Thomas Müller (FC Bayern), Thiago (FC Liverpool), Kevin de Bruyne (Manchester City) Stürmer des Jahres - die Nominierten: Robert Lewandowski (FC Bayern), Kylian Mbappé , Neymar (Beide Paris Saint-Germain)

15.20 Uhr: Doch nicht nur die Auslosung der Gruppenphase steht heute in Genf auf dem Programm. Es werden im Vorprogramm auch Individualauszeichnungen vergeben. Unter anderem für Europas Fußballer des Jahres. Die Nominierten: Robert Lewandowski, Manuel Neuer (beide FC Bayern München) und Kevin de Bruyne.

15.05 Uhr: Fans, die die Auslosung live schauen wollen, können das bei im Free-TV tun. Die Zeremonie wird live bei Eurosport und Sky Sport News übertragen.

Champions-League-Auslosung: Das sind die Lostöpfe:

Topf 1: FC Bayern (Titelverteidiger), FC Sevilla (Gewinner UEFA Europa League), Real Madrid, FC Liverpool, Juventus Turin, Paris Saint-Germain, Zenit St. Petersburg, FC Porto

FC Bayern (Titelverteidiger), FC Sevilla (Gewinner UEFA Europa League), Real Madrid, FC Liverpool, Juventus Turin, Paris Saint-Germain, Zenit St. Petersburg, FC Porto Topf 2: FC Barcelona, Atlético Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar Donezk, Borussia Dortmund, FC Chelsea, Ajax Amsterdam

FC Barcelona, Atlético Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar Donezk, Borussia Dortmund, FC Chelsea, Ajax Amsterdam Topf 3: Dynamo Kiew, RB Salzburg, RB Leipzig, Inter Mailand, Olympiakos Piräus, Lazio Rom, Atalanta Bergamo, FK Krasnodar

Dynamo Kiew, RB Salzburg, RB Leipzig, Inter Mailand, Olympiakos Piräus, Lazio Rom, Atalanta Bergamo, FK Krasnodar Topf 4: Lokomotive Moskau, Olympique Marseille, Club Brügge, Borussia Mönchengladbach, Istanbul Basaksehir, FC Midtjylland, Stade Rennes, Ferencvaros Budapest

15.02 Uhr: Aus deutscher Sicht wird es für den FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach ernst. Sie alle haben sich durch ihr gutes Abschneiden in der Bundesliga für die CL-Gruppenphase qualifiziert.

15.00 Uhr: Herzlich Willkommen in unserem Live-Ticker zur Auslosung der Champions-League-Gruppenphase. Ab circa 17.00 Uhr beginnt die Veranstaltung in Genf.