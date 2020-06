Inka Grings hört offenbar als Trainerin in Straelen auf

Essen. Inka Grings ist offenbar nicht mehr Trainerin beim SV Straelen, der im Prinzip als Meister der Oberliga Niederrhein feststeht

Diese Nachricht kommt absolut überraschend: Inka Grings hat ihre Trainertätigkeit beim SV Straelen niedergelegt. Das berichtete die Deutsche Presse-Agentur am Mittwochabend. Die 41-Jährige, die als erste Frau im vergangenen Jahr eine Männermannschaft in der Regionalliga trainierte und den SVS in diesem Jahr mit großem Vorsprung auf den ersten Tabellenplatz führte, begründete ihren Abschied demnach mit der Suche nach neuen Herausforderungen.

Inka Grings sucht offenbar neues Team

"Die engagierte Zusammenarbeit mit meinem sportlichen Leiter, dem Staff und vor allem der Mannschaft haben diese herausragende Saisonleistung möglich gemacht“, wurde Grings bei der DPA zitiert. Wohin sie es in Zukunft zieht, wollte die zweimalige Europameisterin und mehrfache Bundesliga-Torschützenkönigin nicht sagen.

Dass der SVS länger als ein Jahr in der Regionalliga bleiben will, machte der Verein um Mäzen Hermann Tecklenburg in den vergangenen Wochen bereits auf dem Transfermarkt deutlich. In Sem Emilio de Wit, Ferry de Regt und Jelle van Benthem konnte Straelen bereits drei niederländische Profis für die anstehende Saison verpflichten. De Regt war gar Kapitän bei Zweitligist Helmond Sport. Vom FC Kray wechseln Duc Anh Nguyen Nhu und Yassine Bouchama nach Straelen, ebenso wie Malek Fakhro vom ETB SW Essen. Den Verein verlässt dagegen Torjäger Shun Terada, den es zu Rot-Weiß Oberhausen zieht. Und eben Inka Grings...