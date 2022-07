Kaiserslautern scheint in der zweiten Liga angekommen

Essen. Vier Punkte in zwei Spielen, darunter ein respektables Unentschieden in Kiel. Heidenheim ist vorerst Tabellenführer.

Zwei Spiele, vier Punkte: Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern ist in der 2. Liga angekommen. Eine Woche nach dem 2:1-Erfolg gegen Hannover 96 erkämpften die Pfälzer bei Holstein Kiel ein verdientes 2:2 (1:0).

Daniel Hanslik (33.) und Terrence Boyd (62.) trafen für die Gäste. Dank eines Doppelpacks von Fabian Reese binnen sechs Minuten (51. und 57.) hatten die Norddeutschen die in der zweiten Halbzeit turbulente Partie zwischenzeitlich gedreht.

Vor 13.113 Zuschauern, darunter fast 2000 FCK-Fans, enttäuschten die Störche insbesondere in der ersten Halbzeit in der Vorwärtsbewegung. Erst nach dem Seitenwechsel war auch die Hintermannschaft der Roten Teufel in mehreren Szenen gefordert. In der Schlussphase waren die Platzherren dem Sieg näher.

Nürnberg gewinnt 269. Frankenderby

Der 1. FC Nürnberg hat nach 1763 Tagen seine Durststrecke im Frankenderby beendet. Das Team von Trainer Robert Klauß bezwang die SpVgg Greuther Fürth im hitzigen 269. Aufeinandertreffen verdient mit 2:0 (1:0) und triumphierte nach fünf erfolglosen Anläufen erstmals wieder gegen den Erzrivalen. Die Neuzugänge Christoph Daferner (15.) und Manuel Wintzheimer (81.) entschieden mit ihren Treffern die Partie.

Heidenheim schlägt Aufsteiger Braunschweig

Der 1. FC Heidenheim hat sich zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga gesetzt. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt besiegte Aufsteiger Eintracht Braunschweig mit 3:0 (1:0) und sorgte nach dem Erfolg bei Hansa Rostock (1:0) für einen perfekten Saisonstart. (sid)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball