Kane stellt Lewandowski-Rekord ein

Stürmerstar Harry Kane hat den Hinrunden-Torrekord von Robert Lewandowski eingestellt. Der Engländer traf gegen die TSG Hoffenheim und kommt nach 16 Spielen mit dem FC Bayern bereits auf 22 Saisontore.

Die Münchner bestreiten am 24. Januar gegen den 1. FC Union Berlin ihre Nachholpartie des 13. Spieltags, die im Dezember wegen der Witterungsbedingungen in Bayern hatte verlegt werden müssen.

Der frühere Münchner Lewandowski, der inzwischen beim FC Barcelona spielt, hatte in der Saison 2020/21 in 17 Hinrundenspielen 22 Treffer erzielt. Der Pole brach am Ende der Spielzeit mit 41 Toren den Rekord von Gerd Müller.