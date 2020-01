Kein bisschen müde: Weltenbummler Winfried Schäfer wird 70

Von Kamerun über Jamaika bis hin zu Abu Dhabi. Winfried Schäfer hat als Trainer viele Länder der Welt gesehen. Die größten Erfolge feierte „Winnie“ jedoch beim Karlsruher SC. Heute wird der gebürtige Mayener 70 Jahre alt. Seinen Geburtstag feiert er in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo er als Trainer des Baniyas SC immer noch aktiv ist. Schäfers frühere rotblonde Löwenmähne ist mit den Jahren etwas heller geworden. Großartig verändert hat er sich bis heute jedoch nicht. „Ich fühle mich unheimlich wohl und jung“, sagte er der Deutschen-Presse-Agentur: „Und ich bin überrascht, dass ich jetzt so alt werde.“

Ein Bild aus dem vergangenen Jahr in Teheran: Fußballtrainer Winfried Schäfer übt seinen Beruf immer noch aus. Foto: dpa

Die zahlreichen Anrufe zu seinem Jubiläum lässt er von einer Mailboxstimme höflich abblocken. Wahrscheinlich käme er auch aus dem Erzählen kaum noch heraus, wenn er jeden Gesprächswunsch annehmen würde. Seine Vita weist einige Parallelen zu Rudi Gutendorf auf. Genau wie die kürzlich im Alter von 93 Jahren verstorbene Trainerlegende kommt Schäfer aus der Moselregion. Und wie Gutendorf, der den MSV Duisburg 1963 zur Vizemeisterschaft führte und auf fünf verschiedenen Kontinenten tätig war, ist Schäfer um die halbe Welt gereist. Er trainierte Klubs in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Thailand oder Aserbaidschan und leistete Aufbauarbeit in Ländern wie Kamerun, Thailand und Jamaika. Als Nationaltrainer von Kamerun hatte seine Meinung ein ähnlich hohes Gewicht wie Aussagen ranghoher Politiker.

Schäfer gelingt mit dem KSC das "Wunder vom Wildpark"

Doch während Gutendorf schon als junger Trainer in Ländern wie Tunesien arbeitete, konnte man sich einen Weltenbummler Schäfer lange Zeit nur schwer vorstellen. In der Bundesliga war er eine Institution und insgesamt zwölf Jahre lang beim Karlsruher SC tätig. Mit den Badenern stieg er 1987 in die Bundesliga auf und etablierte den Verein in der oberen Tabellenhälfte. Er formte Talente wie Michael Sternkopf, Mehmet Scholl, Thorsten Fink und Jens Nowotny. Und er gilt als Entdecker des früheren Weltklassetorwarts Oliver Kahn. Der neue Bayern-Vorstand stand beim 7:0-Sieg der Badener im UEFA-Cup gegen den FC Valencia am 2. November 1993 im Tor, als der KSC nach einer 1:3-Hinspielniederlage noch das Achtelfinale erreichte. Kahn vereitelte an diesem denkwürdigen Tag einige Großchancen. Auf der anderen Seite traf "Euro-Eddy" Edgar Schmitt vier Mal. Das Wunder vom Wildpark war geboren. Es war eine der spektakulärsten Aufholaktionen der Europacup-Geschichte. Der KSC marschierte bis ins Halbfinale. Dort war gegen Austria Salzburg Endstation.

Beim VfB Stuttgart verlässt Schäfer das Glück

An seine erfolgreiche Karlsruher Zeit konnte Schäfer bei seinen späteren Stationen nicht mehr anknüpfen. Beim VfB Stuttgart war er nur fünf Monate lang tätig. Auch das Engagement bei TeBe Berlin kann man getrost als Tiefpunkt bezeichnen. Mit dem damals teuersten Kader der Zweitligageschichte sollte Schäfer in der Saison 1999/2000 der Aufstieg in die Bundesliga gelingen. Der frühere Hauptsponsor „Göttinger Gruppe“ machte viel Geld locker für Star-Transfers wie Ansgar Brinkmann und seinen früheren Karlsruher Ziehsohn Sergei Kiriakov. Die bittere Realität hieß jedoch Abstiegskampf bis zum letzten Spieltag. Zudem fehlte Schäfer jeglicher Rückhalt von Spielern und Umfeld. Und obendrein entzog der DFB dem Verein wegen finanzieller Ungereimtheiten wenige Tage nach Saisonende die Lizenz.

Um auf ähnlich viele Stationen zu kommen wie Gutendorf, müsste Schäfer noch das ein oder andere Jahrzehnt tätig sein. Die Zahl 70 ist für ihn jedenfalls kein Grund kürzer zu treten um mehr Zeit für seine Frau Angelika zu haben, die zu Hause im nordbadischen Ettlingen wohnt und ihn oft in Dubai besucht. „Trainer kennen kein Alter“, sagte er mal: „Wir bringen so viel Erfahrungen mit, die kann niemand anderer mitbringen.“