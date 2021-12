Köln stürzt Wolfsburg in die Krise, Hertha BSC geht unter

Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg kassiert gegen den 1. FC Köln in letzter Minute seine sechste Niederlage in Folge. Hertha BSC verliert 0:4 in Mainz.

Der famose Doppelpacker Anthony Modeste hat den VfL Wolfsburg noch tiefer in die Krise gestürzt. In der 89. Minute traf der Stürmer des 1. FC Köln die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt mitten ins Herz und erzielte das Siegtor zum 3:2 (1:1). Der VfL, der zweimal führte, hat nun sechs Pflichtspiele in Serie verloren - und am Freitag wartet das Duell beim Herbstmeister FC Bayern.

Auch die frühe Führung durch Lukas Nmecha (8.) brachte dem VfL nicht die zum Heimsieg nötige Ruhe. Mit seinem neunten Saisontreffer gelang FC-Torjäger Modeste in der 34. Minute der Ausgleich. Die erneute VfL-Führung durch Wout Weghorst (51.) glich der 74 Sekunden zuvor eingewechselte Mark Uth (73.), ehe Modeste entscheidend zuschlug.

Hertha BSC bei Mainz 05 chancenlos

Einen heftigen Dämpfer hat hingegen Hertha BSC hinnehmen müssen. Am 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga verloren die vollkommen unterlegenen Berliner 0:4 (0:2) beim starken FSV Mainz 05 und kassierten im dritten Spiel unter Korkuts Regie die erste Niederlage. Der Abstand zum Relegationsplatz kann am Mittwoch von zwei Punkten auf einen schmelzen.

Nach zuvor vier Zählern zum Start musste Korkut mitansehen, wie seine Mannschaft am Dienstagabend vor 10.000 Zuschauern chancenlos war. Jae-Sung Lee (19.), Alexander Hack (41.), Silvan Widmer (49.) und Jean-Paul Boetius (80.) trafen für die deutlich aggressiveren und spielbestimmenden 05er, die die Hauptstädter auf sechs Punkte distanzierten und weiter im Rennen um die Europacupplätze mitmischen. (dps)

