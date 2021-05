Kölns Jonas Hector nach Relegation mit Frust-Interview: “Immer diese scheiß Fragen“

Köln. Enttäuschung pur nach dem verlorenen Relegations-Hinspiel gegen Kiel. Kölns Kapitän Jonas Hector platzte im Interview der Kragen.

Kapitän Jonas Hector vom 1. FC Köln war nach der 0:1-Niederlage gegen Holstein Kiel im Hinspiel der Bundesliga-Relegation bedient. Als der Ex-Nationalspieler nach Schlusspfiff am DAZN-Mikrofon Rede und Antwort stand, blaffte er voller Enttäuschung Reporter Sebastian Benesch an.

Als Benesch Hector zum Einstieg des Interviews bat „Luft abzulassen“, antwortete der Kölner nur: „Was soll ich denn jetzt hier Dampf ablassen?“ Der Reporter reagierte etwas verwundert und fuhr mit dem Interview fort, fragte stattdessen, ob der FC-Anführer das 0:1 als gerecht empfand. Die knappe Antwort: "Über das komplett Spiel gesehen, wäre ein Unentschieden gerecht gewesen. Es steht aber 0:1."

Köln-Kapitän Jonas Hector: "Ist Ihr Job, dumme Fragen zu stellen"

Als der Kölner Kapitän dann gefragt wurde, wie leer er sich nach der Niederlage fühle, platzte Hector der Kragen. „Immer diese scheiß Fragen“, sagte er. „Das ist Ihr Job, dumme Fragen zu stellen - und den machen Sie gut.“ Hector weiter: „Ich bin nicht leer, ich bin enttäuscht, dass wir das Spiel verloren haben. Wir haben aber am Samstag die Möglichkeit, es besser zu machen und das Spiel noch zu drehen.“

Dafür ist für die Domstädter ein Sieg in Kiel Pflicht. Auf die Frage, wie wichtig die mentale Arbeit bis zum Wochenende für die Kölner Spieler wird, sagte Hector schließlich noch: „Darauf habe ich jetzt wirklich gar keine Antwort.“ Im Anschluss verließ der 30-Jährige wortlos die Interview-Situation.

Der gelernte Linksverteidiger, der in der Vergangenheit auch häufig schon im defensiven Mittelfeld eingesetzt worden war, bekam vor dem Spiel in Kiel von Trainer Friedhelm Funkel eine Sonderrolle. Überraschend startete Hector als hängende Sturmspitze - besonders in der ersten Halbzeit war er auf der ungewohnten Position auch ein Aktivposten und hatte gleich zwei gute Gelegenheiten. (fs)

