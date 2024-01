Kohfeldt: Kurzurlaub für Trainer kann sinnvoll sein

Eupen Coach Florian Kohfeldt befürwortet Kurzurlaube für Fußball-Vereinstrainer während Länderspielpausen. Sein Nachfolger als Trainer des VfL Wolfsburg, Niko Kovac, hatte dies in der Bundesliga-Hinrunde praktiziert. Das ist in Deutschland bislang ungewöhnlich.

„Ich finde den Ansatz von Niko spannend. Das ist mit Sicherheit ein kulturelles Thema“, sagte Kohfeldt, der den belgischen Erstligisten KAS Eupen trainiert, der Deutschen Presse-Agentur. „Hier in Belgien ist das üblich. Da machen wir in jeder Länderspielpause vier Tage am Stück frei. Das gibt es also schon. Die Frage ist, ob sich das kulturell durchsetzen kann in Deutschland.“

Kohfeldt ergänzte: „Im Grunde ist es, glaube ich, für jeden Trainer wichtig, auch seinen Energiehaushalt im Laufe der Saison im Blick zu behalten“. Dass eine solche Pause „inhaltlich sinnvoll sein kann, steht aus meiner Sicht außer Frage“.