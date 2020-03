Kurzarbeit: "Regionalliga-Spieler kann es hart treffen"

Essen Die Spielergewerkschaft VDV verzeichnet eine hohe Nachfrage zur Kurzarbeit. Geschäftsführer Baranowsky spricht im Interview über die Probleme.

Immer mehr Fußball-Klubs beantragen in der Corona-Krise Kurzarbeit. So haben auch die Regionalliga-Klubs Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiss Essen auf diese Maßnahme zurückgegriffen, um den finanziellen Einbußen gegenzusteuern. Was das für die Spieler bedeutet, darüber haben wir mit Ulf Baranowsky, Geschäftsführer der Spielergewerkschaft VDV, gesprochen. Er schildert im Interview, wie Gespräche zwischen Spieler und Klubs ablaufen, dass sogar Klubs mit unzulässiger Kündigung drohten und warum Kurzarbeit in der Bundesliga selten ein Thema ist.