Lahm: DFB-Elf könnte Begeisterung schnell wieder entfachen

Turnierdirektor Philipp Lahm und DFB-Vizepräsidentin Celia Sasic in Hamburg.

Hamburg EM-Turnierdirektor Philipp Lahm hofft auf eine Formsteigerung der DFB-Auswahl.

EM-Turnierdirektor Philipp Lahm hofft auf eine Formsteigerung der DFB-Auswahl.

„Erst mal wünschen wir uns, dass die deutsche Nationalmannschaft wieder besser spielt“, sagte der 39-Jährige bei einer Veranstaltung in Hamburg. „Das letzte Spiel gegen Frankreich hat das gezeigt. Es geht schnell, dass man Begeisterung wieder entfachen kann.“ Die Nationalmannschaft hatte im ersten Spiel nach der Freistellung von Bundestrainer Hansi Flick unter der gemeinsamen Leitung von Rudi Völler, Sandro Wagner und Hannes Wolf mit 2:1 gewonnen.

Für die Europameisterschaft wünscht sich Lahm „ein großes europäisches Fest, wo sich alle wohlfühlen, wo man friedlich zusammen feiert“. Lahm und Turnierbotschafterin Célia Šašić schossen im Rahmen der Veranstaltung am Hamburger Jungfernstieg Bälle ins Publikum, mit denen ein direktes Kaufrecht auf zwei EM-Tickets verbunden ist.

Seit heute ist die Bewerbungsphase für Tickets für das Turnier gestartet. Das Eröffnungsspiel der EM der Männer findet am 14. Juni 2024 in München statt - das Finale einen Monat später in Berlin.