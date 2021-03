Leverkusen feuert Bosz - Ex-BVB-Trainer Wolf übernimmt

Leverkusen. Bayer Leverkusen hat sich von Trainer Peter Bosz getrennt. Nachfolger wird jemand mit Dortmunder Vergangenheit.

Der ambitionierte Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat auf die anhaltende Talfahrt reagiert und sich von Trainer Peter Bosz getrennt. Dies gab der Tabellensechste am Dienstag bekannt. Als Nachfolger übernimmt Hannes Wolf mit sofortiger Wirkung, als Co-Trainer kehrt Peter Hermann zurück.

„Angesichts der fußballerischen Entwicklung in den vergangenen Wochen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die Trennung von Peter Bosz nicht mehr zu umgehen ist“, erklärt Sport-Geschäftsführer Rudi Völler. Wolf, der einst durch die Erfolge mit der U19 von Borussia Dortmund bundesweit bekannt wurde und später im Seniorenbereich den VfB Stuttgart und den Hamburger SV betreute, sagte: „Dieses in mich gesetzte Vertrauen freut mich sehr“, betont Wolf, „denn Bayer 04 ist für mich nicht irgendein Klub. Leverkusen gehört seit vielen Jahren zu den reizvollsten Adressen im deutschen Fußball. Hier gibt es ein höchst ambitioniertes Umfeld und eine sehr talentierte, spannende Mannschaft. Wir haben alle Möglichkeiten, ins internationale Geschäft zu kommen. Es liegt an uns, in den verbleibenden acht Spielen das Maximale für Bayer 04 Leverkusen herauszuholen.“

Wolf hatte im Herbst des vergangenen Jahres beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) die U18 übernommen, nachdem Manuel Baum Trainer des FC Schalke 04 wurde.

Die Werkself, Mitte Dezember noch Tabellenführer, verlor im Kalenderjahr 2021 zehn ihrer 17 Pflichtspiele. Am Sonntag setzte es beim 0:3 bei Abstiegskandidat Hertha BSC die höchste Saisonniederlage. (sid mit fs)