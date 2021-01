Leverkusens Wirtz zur EM? DFB-Berufung wäre historisch

Essen. Mit 17 ist Florian Wirtz bereits Stammspieler in Leverkusen. Sollte er es im Sommer zur EM schaffen, würde er eine Marke von Uwe Seeler knacken.

So ganz traut Florian Wirtz von Bayer Leverkusen dem Braten noch nicht. Mit nur 17 Jahren ist der offensive Mittelfeldspieler inzwischen Stammspieler in der Bundesliga – und weiß beim Überraschungsteam der Liga durchaus zu überzeugen. Obwohl der Teenager gerade erst drei Einsätze in der U21-Nationalmannschaft hinter sich hat, spekuliert die Sportbild nun, ob Witz nicht ein Kandidat für eine EM-Teilnahme im Sommer wäre.

„Ich bin nicht sicher, ob ich diesen Traum schon zulassen kann. Aber die vergangenen Monate haben mir gezeigt, dass man viele Dinge nicht planen kann. Manchmal gibt es Momente, in denen ich mich einfach mal hinsetzen muss, um zu realisieren, was alles mit mir passiert ist“, sagte er der Sportzeitschrift.

Florian Wirtz spielt im Sommer wohl "nur" die U21-EM

Sollte es der junge Leverkusener tatsächlich bis zum Sommer in die A-Nationalmannschaft schaffen, wäre das geschichtsträchtig. Seit Uwe Seeler im Jahr 1954 schaffte es nämlich kein 17-Jähriger mehr in die Nationalmannschaft. Die HSV-Ikone debütierte am 16.10.1954 beim 1:3 gegen Frankreich im Alter von 17 Jahren, elf Monaten und elf Tagen. Sollte Wirtz (geboren: 03.05.2003) schon bei in den kommenden WM-Qualifikationsspielen gegen Island, Rumänien oder Nordmazedonien Ende März zum Einsatz kommen, wäre er damit unter den jüngsten fünf Nationalspielern der Geschichte.

Florian Wirtz (r.) bei einem Länderspiel für die deutsche U21-Nationalmannschaft. Foto: dpa

Noch ist das für den Offensivspieler allerdings Zukunftsmusik. Deutlich realistischer ist, dass Wirtz ab Ende März bei der U21-Europameisterschaft in Slowenien und Ungarn Erfahrung sammelt – auch da wäre er mit großer Wahrscheinlichkeit der jüngste Spieler in der Auswahl von Trainer Stefan Kuntz. (rh)

Das sind die jüngsten zehn deutschen Nationalspieler der Geschichte: