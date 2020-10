Live! 2:0! Gnabry legt nach - Bayern in Köln auf Kurs

Essen. Der FC Bayern München kann vorübergehend RB Leipzig von der Tabellenspitze verdrängen. Gegner ist der 1. FC Köln. Der Live-Ticker.

Der FC Bayern München strebt am sechsten Spieltag der Fußball-Bundesliga den zumindest vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze an. Der Rekordmeister muss am Samstag (15.30 Uhr) beim noch sieglosen 1. FC Köln antreten und könnte mit einem Erfolg Rang eins von RB Leipzig übernehmen. Dabei verzichtet der Rekordmeister auf Stürmerstar Robert Lewandowski.

Die Sachsen reisen drei Tage nach dem 0:5 in der Königsklasse bei Manchester United zum Spitzenspiel bei Borussia Mönchengladbach am Abend (18.30 Uhr). Eintracht Frankfurt empfängt in einem Mittelfeld-Duell Werder Bremen, der Tabellenletzte FSV Mainz 05 strebt beim FC Augsburg den ersten Punktgewinn an.

Die Bundesliga-Spiele bei uns im Live-Ticker

Eintracht Frankfurt - Werder Bremen 1:0

1. FC Köln - Bayern München 0:2

FC Augsburg - Mainz 05 1:0